سلطة السبانخ والأورزو مع خل البلسميك

صلصة خل البلسمك سريعة التحضير تجعل سلطة السبانخ البسيطة مع الأورزو مميزة للغاية. يُقدم كوجبة غداء خفيفة أو طبق جانبي ...

المكونات:

صلصة خل البلسمك

1/4 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة خل بلسمك

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

ملح وفلفل حسب الرغبة

السلطة

½ رطل أورزو

4 أكواب من السبانخ الطازجة

½ كوب طماطم مجففة

2 أونصة جبن فيتا

الطريقة:

تحضر صلصة الخل أولاً للسماح بخلط النكهات. يُضاف زيت الزيتون والخل البلسمي والثوم المفروم وديجون وحوالي 1/4 ملعقة صغيرة ملح وبعض الفلفل الطازج في وعاء أو وعاء. يخفق حتى تتجانس المكونات أو يوضع في برطمان ويرج لمدة 10-15 ثانية. ضعي الصلصة جانبًا.

يُغلى قدر من الماء لطهي الاورزو. بمجرد الغليان ، يضاف الاورزو مع الاستمرار في الغلي حتى يصبح طريًا. يصفى الأورزو ويترك ليبرد قليلًا.

أثناء انتظار طهي الأورزو ، تقطّع الطماطم المجففة إلى قطع صغيرة. توضع في وعاء وتغطى بالماء الساخن. اترك الطماطم المجففة المقطعة في الماء الساخن لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها.

ضع السبانخ الصغيرة في وعاء كبير. أضف الأورزو المصفى والذي لا يزال دافئًا إلى الوعاء ، جنبًا إلى جنب مع الطماطم المجففة بالشمس ، وجبن الفيتا المفتت. يُسكب مقدار من صلصة الخل البلسمي على الوجه، ثم يُقلب حتى تمتزج المكونات وتغلف بالصلصة. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.

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