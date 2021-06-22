سلطة السبانخ والأورزو مع خل البلسميك

صلصة خل البلسمك سريعة التحضير تجعل سلطة السبانخ البسيطة مع الأورزو مميزة للغاية. يُقدم كوجبة غداء خفيفة أو طبق جانبي...
المكونات:
صلصة خل البلسمك
1/4 كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة خل بلسمك
1 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة خردل ديجون
ملح وفلفل حسب الرغبة
السلطة
½ رطل أورزو
4 أكواب من السبانخ الطازجة
½ كوب طماطم مجففة
2 أونصة جبن فيتا
الطريقة:
تحضر صلصة الخل أولاً للسماح بخلط النكهات. يُضاف زيت الزيتون والخل البلسمي والثوم المفروم وديجون وحوالي 1/4 ملعقة صغيرة ملح وبعض الفلفل الطازج في وعاء أو وعاء. يخفق حتى تتجانس المكونات أو يوضع في برطمان ويرج لمدة 10-15 ثانية. ضعي الصلصة جانبًا.
يُغلى قدر من الماء لطهي الاورزو. بمجرد الغليان ، يضاف الاورزو مع الاستمرار في الغلي حتى يصبح طريًا. يصفى الأورزو ويترك ليبرد قليلًا.
أثناء انتظار طهي الأورزو ، تقطّع الطماطم المجففة إلى قطع صغيرة. توضع في وعاء وتغطى بالماء الساخن. اترك الطماطم المجففة المقطعة في الماء الساخن لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها.
ضع السبانخ الصغيرة في وعاء كبير. أضف الأورزو المصفى والذي لا يزال دافئًا إلى الوعاء ، جنبًا إلى جنب مع الطماطم المجففة بالشمس ، وجبن الفيتا المفتت. يُسكب مقدار من صلصة الخل البلسمي على الوجه، ثم يُقلب حتى تمتزج المكونات وتغلف بالصلصة. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.
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