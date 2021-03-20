سلطة السبانخ والحمص والكينوا

تعتبر سلطة السبانخ والحمص و الكينوا قاعدة رائعة لإعداد وجبات الطعام على مدار الأسبوع، لذلك يمكنك تناول طعام أفضل بجهد أقل ...

المكونات:

2 كوب كينوا مطبوخ (أو حبوب أخرى)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر

½ ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود مطحون حديثًا

4 أكواب من السبانخ الطازجة

1 لتر طماطم عنب

1 علبة من الحمص

2 أوقية فيتا

الطريقة:

أثناء طهي الكينوا (أو الحبوب الأخرى) ، قم بإعداد صلصة الخل بحيث يكون أمامها بضع دقائق حتى تمتزج النكهات. في وعاء صغير ، اخفقي زيت الزيتون مع خل النبيذ الأحمر وعصير الليمون والأوريغانو ومسحوق الثوم والملح وبعض الفلفل الطازج. ضعي الصلصة جانبًا.

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة ثم نضعها في وعاء كبير. قطعي الطماطم إلى نصفين ثم أضيفيها إلى وعاء السبانخ. اشطفي الحمص وصفيه ، ثم أضيفيه إلى الوعاء. أخيرًا ، تففتت جبنة الفيتا. وتقلب هذه المكونات قليلًا حتى تمتزج.

تترك الكينوا أو الحبوب لتبرد قليلاً. أضيفي الكينوا الدافئة إلى السلطة وقلبي حتى تمتزج. سوف تذبل حرارة الكينوا السبانخ قليلاً.

أخيرًا ، اضيفي الصلصة فوقها وحركيها لفترة وجيزة مرة أخرى. قدمي السلطة فورًا أو ضعيها في الثلاجة لمدة 4-5 أيام.

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