يعتبر الشمندر غني بالفيتامينات "أ" A و"بي1" B1 و"بي2" B2 و"بي6" B6 و"سي" C، كما تحتوي أوراقه على كمية من الحديد أكبر من تلك التي يحتويها السبانخ. كما أن أوراقه مصدر ممتاز للعناصر المعدنية والعديد من العناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور والصوديوم والحديد.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل سلطة الشمندر والجوز المكرمل المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير سلطة الشمندر والجوز المكرمل:

جرجير

٤ حبات شمندر مسلوقة

٢ حبة جزر مبشور

١ كوب رمان

١ كوب جبنة بيضاء حسب الرغبة

٤/١ كوب جوز مكرمل

ملح وفلفل

٤/١ كوب زيت زيتون

٢ ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة خردل

٤/١ كوب لبن من المراعي

ملعقة صغيرة زعتر ناشف

طريقة تحضير سلطة الشمندر والجوز المكرمل:

- حمصي الجوز قليلاً بالمقلاة ثم أضيفي العسل والزيت.

- قلبيهم قليلاً مع التحريك المستمر وافرديهم على ورق الخبز حتى يبرد الجوز جيداً.

- رتبي الخضار على طبق التقديم فوق الجرجير.

- اخلطي مقادير الصلصة جيدًا وقدميها جانباً.

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