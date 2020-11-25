الكوسا هو من أكثر أنواع النباتات تفضيلاً في المطبخ العربي، والدليل على ذلك ذلك التنوّع الكبير جداً والواسع جداً في طرق تحضير وصنع هذا النوع من أنواع النباتات، إذ يمكن أن يجد الراغب لهذا المطبخ الكوسا المحشية وشيخ المحشي والكوسا المتبل، حيث يؤكل الأخير كنوع من أنواع المقبلات وليس كوجبة رئيسية.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل متبل الكوسا المشوية بالشطة والجوز المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير متبل الكوسا المشوية بالشطة والجوز:

٦ حبة كوسا كبيرة

٤/١ كوب لبن

١ ملعقة كبيرة طحينة

٢ حبة مهروس ناعم

٤/١ كوب نعناع طازج

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

١ ملعقة صغيرة شطة بالزيت

٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

٢/١ كوب جوز محمص

رمان للتزيين

خبز محمص أو خبز تورتيلا مقطع ومقلي

طريقة تحضير متبل الكوسا المشوية بالشطة والجوز:

- قطعي الكوسا واضيفي زيت الزيتون والملح والفلفل واشويها في فرن حرارته ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة.

- ضعيها في وعاء واضيفي المزيد من زيت الزيتون وعصير الليمون والطحينة.

- اضيفي الثوم واللبن والنعناع الطازج والجوز والشطةوالملح والفلفل واهرسيهم بواسطة الخلاط اليدوي.

- ضعيها في صحن التقديم وأضيفي المزيد من الزيت وزيني بالرمان والمزيد من النعناع أو الخضار الورقية.

- يمكن تزينه ببراعم الفجل والخبز هو خبز التورتيلا المقطع والمقلي.

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