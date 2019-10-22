يعتبر الشمندر نوع نباتي جذري درني ولونه أحمر غامق، وهو ينمو بالمناطق الدافئة، يستخدم الشمندر بالعديد من الأكلات والسلطات ويضاف الشمندر للعديد من المخللات البيضاء، مثل مخلل الزهرة، واللفت، والملفوف، ليعطيها اللون الزهري وبعض الحموضة.

وفي هذا المقال نقدم لكم سلطة الشمندر والذرة الصحية:

المكوّنات

- ثلاث حبات من الشمندر.

- كوب من الذرة.

- أربع ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

- عصير ليمونة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- رشة ملح.

طريقة تحضير

- ضعي حبات الشمندر في قدر واغمريه بالماء واتركيه يغلي على نار متوسطة حتى تنضج حبات الشمندر.

- ثم قشري الشمندر وقطعيه إلى مكعبات متوسطة الحجم وضعيها في وعاء.

- ثم أضيفي إليه حبات الذرة والبقدونس واخلطيهم جيداً.

- اعصري الليمونة وأضيفيه إلى الشمندر وحركيهم.

- أضيفي الملح وزيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً وقدميها، وصحتين وعافية.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد قناع الشمندر للوجه وطريقة تحضيره