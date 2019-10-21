فوائد قناع الشمندر للوجه وطريقة تحضيره

الشّمندر من الخضراوات الجذرية المشهورة والمُستخدمة في العديد من مطابخ العالم ويحتوي الشمندر على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات بكميات كبيرة، كما أنّه يحتوي على النترات والصبغات غير العُضوية.

ويُعد الشّمندر مُنخفض السّعرات الحرارية كما أنّ له بعض الخصائص الطّبية، والكثير من الفوائد الأخرى، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الشمندر للوجه:

1- تعزيز شباب البشرة: يمتلك الشمندر خصائص مضادة للشّيخوخة وذلك لحتوائه على فيتامين أ، والكثير من الكاروتينات، واللوتين، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، االتي تعزز صحة البشرة، وتمنع أضرار الجذور الحرة التي تتسبب بظهور علامات الشيخوخة.

2- حماية البشرة من الإصابة بسرطان الجلد: يعمل الشمندر على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من الإصابة بسرطان الجلد، من خلال احتوائه على فيتامين أ، الذي يحمي الأغشية المخاطية.

3- التخلص من تصبغات وعيوب البشرة: يحتوي الشمندر على فيتامين ج، الفعال في التخلص من تصبغات ومشاكل البشرة، واستعادة لونها الأصلي، وذلك للحصول على بشرة جميلة ونضرة.

4- ترطب البشرة: يساعد الشمندر على منع البشرة من الجفاف، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، للحصول على بشرة مضيئة وسلسة.

طريقة بسيطة لعمل قناع الشمندر للوجه:

المكوّنات:

- جذر واحد من الشمندر المتوسط ​​الحجم.

- قطعة من القطن.

- خلاط كهربائي.

- مصفاة.

طريقة التحضير:

- يقشر الشمندر ويقطع إلى شرائح، ويخلط في الخلاط.

- يصفى عصير الشمندر من خلال المصفاة للحصول على عصير الشمندر.

- ثم يوضع عصير الشمندر على بشرة الوجه، باستخدام القطن.

- ثم يترك على البشرة لمدّة 10 دقائق.

- تغسل البشرة بالماء.

- تكرر مرة واحدة أسبوعياً.

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