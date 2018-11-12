سلطة الشومر مع البرتقال

يحتوي الشومر على العديد من الفوائد الصحية؛ فهو يطرد الغازات، ويسكّن آلام الأمعاء ويُعالج السعال، وله العديد من الاستخدامات الغذائية، فهو يحضّر كشاي، ويدخل في إعداد السلطات المختلفة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سلطة الشومر مع البرتقال:

مقادير سلطة الشومر مع البرتقال:

- ثلاث حبّات متوسّطة من الشومر.

- برتقالتان.

- خيارتان متوسطتا الحجم.

- ربع كوب من الزيتون الأخضر منزوع النوى، ومثله من الزيتون الأسود.

- نصف كوب من النعناع الأخضر المفروم، ومثله من جبن الفيتا المفتت.

مقادير صلصة سلطة الشومر مع البرتقال:

- عود من البصل الأخضر المفروم.

- ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

- ربع كوب من زيت الزيتون.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير سلطة الشومر مع البرتقال:

- أولاً نقوم بتقطيع الشومر إلى شرائح رقيقة، ثمّ نضعها في طبق عميق.

- ثم نقوم بتقشير البرتقال ونقطعه على هيئة مكعبات صغيرة.

- ثمّ نُضيف إليه الشومر، وشرائح الخيار.

- ثم نُضيف الزيتون بنوعيه، والنعناع والجبن.

- ثمّ نقلّب السلطة باستعمال ملعقتين خشبيتين.

طريقة تحضير صلصة سلطة الشومر مع البرتقال:

- نضع البصل، وعصير الليمون، والزيت، والملح والفلفل في وعاء عميق، ونقلّبها باستعمال الشوكة.

- ثم نسكب السلطة في طبق التقديم.

- ثم نوزّع فوقها الصلصة وأوراق الخس.

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