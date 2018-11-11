فوائد بذور الشمر الصحية والجمالية

من فوائد بذور الشمر أنه يساعد على تنقية الكبد

بذور الشمر هي عُشبة عطريّة تنتمي إلى العائلة الخيميّة، التي تنتمي إليها كلٌّ من الكراوية، والكرفس، والكمّون، والبقدونس، والجزر، واليانسون، طعمها لاذع مر أو حلو حسب نوعها، معمرة في الكثير من الأحيان، ويتراوح طولها بين 1-2 متراً، كثيرة الفروع، وأوراقها خيطية تتدلّى إلى الأسفل، أزهارها صفراء رماديّة داكنة، تكثر زراعتها في المناطق الساحلية، وعلى ضفاف الأنهار، كما تزرع بكثرة في روسيا وإيران والهند واليابان وأوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتُعدّ عشبة الشمر بكاملها صالحةً للأكل؛ حيث تُحصد عند نضجها في موسم الصيف، وتترك حتى تجف وتفتح البذور.

فوائد بذور الشمر:

1- من فوائد بذور الشمر أنه يساعد على تنقية الكبد، وتصفية الكلى من الحصوات والترسبات الملحية.

2- يساعد شرب مغلي بذور الشمر في علاج إلتهابات الجهاز البولي، والتخلص من مشاكله.

3- تستخدم بذور الشمر للتخسيس، حيث ينصح بشرب مغلي الشمر للتخلص من الدهون الزائدة ، خاصةً دهون البطن، والمساعدة في تخفيف الوزن، كذلك يُنصح بشربه لشد الجسم، خاصةً للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية تساهم في إنقاص الوزن بشكل سريع، إذ أنها تشكل ترهلات للجسم، يقوم الشمر بمعالجة هذه الترهلات وشدها. قد يعجبك: 5 أعشاب سحرية لإنقاص الوزن في أيام

4- كذلك يساعد الشمر في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، إذ أن شرب كوب من مغلي الشمر مضافاً إليه القليل من العسل والزعتر بحسب الرغبة يساعد بشكل كبير في التخلص من السعال، وآلام الحلق، وإلتهاب القصبات الهوائية ،وحالات الربو.

5- ينصح المرضعات بشرب مغلي الشمر مضافاً إليه الحلبة، لزيادة إفراز هرمون الحليب، وبالتالي زيادة إدرار الحليب بشكل كبير.

6- يستخدم الشمر كمشروب فعال جداً لتليين المعدة، والتخلص من إضطرابات الأمعاء، وتنشيط حركتها ،و التخلص من الغازات، وحالات الإمساك، كذلك يعد الشمر مدر قوي للبول، ومنظف للأمعاء.

7- يساعد شرب مغلي الشمر على التخلص من المغص للأطفال الرضع، وكذلك الكبار أيضاً ،حيث أن طعمه سائغ للأطفال ويساعد في تهدئة أوجاع المغص، ويدفعهم إلى النوم. تستخدم الكمادات الدافئة من الشمر المغلي لمعالجة إلتهابات العيون، وتخفيف الإنتفاخ والإحمرار، والتخلص من آلامها وتطهيرها في حالات تعرضها للغبار أو تلوث ما، كذلك اذا كانت العين تعاني من انواع الحساسية المختلفة.

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8- يساهم الشمر في محاربة فقر الدم، إذ أنه يحتوي على أحماض أمينية تحفز انتاج الهيموغلوبين بشكل كبير.

9- يساعد بذور الشمر في إذابة الدهون الضارة في الجسم، والمحافظة على مستوى الكوليسترول طبيعي في مجرى الدم، وبالتالي فهو يقي الإنسان من خطر التعرض إلى النوبات القلبية، والإصابة بأمراض القلب. قد يعجبك: تسارع ضربات القلب: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج!

10- يحتوي بذور الشمر على البوتاسيوم الضروري جداً لتقوية اعصاب الدماغ، وتنشيطها، وتأخير شيخوخته، وتقوية الذاكرة أيضاً.

11- ينظيم الهرمونات، وبالتالي تنظيم إظطرابات الدورة الشهرية، والتخلص من آلامها ومشاكلها.

12- يستخدم بذور الشمر كمنظف للأسنان، ومطهر للثة، وعلاجاً لإلتهاباتها، وعلاجاً أيضاً لرائحة الفم الكريهة، إذ انه يقضي على الفطريات والبكتيريا الموجودة في الفم، والمسببة لرائحة الفم الكريهة.

13- يستخدم بذور الشمر كعلاج للتسلخات الجلدية، والتي يعاني منها الأطفال بشكل كبير، نتيجة إرتداء الحفاظات باستمرار بدون تهوية مناطق التسلخات بين الحين والاخر، أيضاً يعاني منها الكبار بسبب ترهلات الوزن الزائد واحتكاك مناطق الترهلات، وأسباب كثيرة أُخرى .

14- يستخدم بذور الشمر كالكثير من الأعشاب الأخرى لعلاج مشاكل الشعر، إذ أنه يقوم بتنظيف جلدة الرأس من الدهون الزائدة المسببة لمشكلة القشرة، وبكتيريا فروة الرأس، ويعالج تكسره وتساقطه.

15- بذور الشمر تنظم عمل الهرمونات وخاصّةً هرمون الإستروجين؛ حيث يُسهّل حدوث الطمث، ويزيد من إفراز الحليب ويُسهّل الولادة، ويُخفّف من أعراض سن اليأس ويزيد الرغبة الجنسية، ويستخدم الشمر في العديد من المنتجات المحتوية على الإستروجين الصناعي؛ للحدّ من مشاكل الدورة الشهرية وتنظيمها، وكذلك كمُسكّن للألم. قد يعجبك: مخاطر ارتفاع هرمون الإستروجين على صحتكِ

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