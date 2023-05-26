البوابة - سلطة الطماطم مع جبن بوراتا الإيطالي من الوصفات الشهية والغنية بالنكهات الإيطالية العريقة. تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة. كما تحتوي خضروات الفاكهة الغنية على فيتامين أ للحصول على بشرة صحية ورؤية قوية.

جبن بوراتا هي عبارة عن غلاف من جبن الموزاريلا ملفوفة حول مزيج خصب من خثارة الجبن والقشدة التي تشكلت جميعها في كرة واحدة مرنة. بينما تتمتع جبن الموزاريلا بمذاق أكثر رقة وقوامًا أكثر مرونة ، فإن البوراتا أكثر نعومة ونكهة - ولكن أيضًا ، بسبب الكريمة ، تحتوي على سعرات حرارية أعلى. يمكنك اختيار تقطيع البوراتا إلى شرائح أو تركها كاملة. ضع في اعتبارك أن البوراتا محشوة بالكريمة وقطع الموزاريلا ، لذا فإن الوسط يكون سائلاً. إذا كنت تريد تقطيعها ، فمن المفيد أن تغرف الشرائح وترتبها بملعقة كبيرة.

سلطة الطماطم المشوية مع بوراتا

المكونات:

18 أونصة طماطم

9 أوقية طماطم كرزية

1 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة خل بلسميك

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

4 أوقية بوراتا

1 حفنة نعناع

3 ملاعق كبيرة فستق



سلطة الطماطم المشوية مع بوراتا

خطوات التحضير:

1. اغسلي الطماطم وقطعيها نصفين بالعرض. توضع في طبق بالفرن مع توجيه الجانب المقطوع لأعلى.

2. يُمزج العسل والخل البلسمي وزيت الزيتون ورشة ملح ويُدهن بها السطوح المقطعة من الطماطم.

3. تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية / 400 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

4. في هذه الأثناء ، تصفى البوراتا وتقطع الى قطع صغيرة باليد.

5. النعناع ويجفف ويقطّع إلى شرائح. يقطع الفستق بخشونة.

6. تُخرج الطماطم من الفرن وتُوزّع فوقها البوراتا والنعناع والفستق.

7. دع البوراتا ترتاح لمدة 5 دقائق بينما تذوب البوراتا قليلاً.

كيف تقدم جبن البوراتا؟

تقدم دائمًا في درجة حرارة الغرفة. أفضل طريقة لتذوق نكهات البوراتا بالكامل هي الاستمتاع بها في درجة حرارة محيطة.

استمتع به طازجًا. من الأفضل تناول بوراتا في أقرب وقت ممكن بعد صنعه.

أضفها إلى السلطة و البيتزا، أو شريحة من الخبز المحمص.

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