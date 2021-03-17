سلطة الكال بالتفاح وصلصة الديجون

سلطة الكال بالتفاح وصلصة خردل ديجون المنعشة والحلوة والمقرمشة مع الجوز والزبيب ...

المكونات:

1/3 كوب زيت زيتون

ربع كوب من خل التفاح

1 حص ثوم

1 ½ ملعقة كبيرة خردل ديجون

¼ ملعقة صغيرة ملح

10-15 حبة من الفلفل الطازج

½ رطل كرنب مقطع (حوالي حزمة واحدة)

1 تفاح متوسط ​​الحجم من الجدة سميث

¼ كوب زبيب

نصف كوب من الجوز

الطريقة:

اشطف الكال جيدًا في مصفاة تحت الماء الجاري البارد. اترك الكال يجف بينما تحضر باقي السلطة.

في الخلاط ، يُمزج زيت الزيتون وخل التفاح وصلصة خردل ديجون وحص ثوم وملح وفلفل. اخلط حتى ينضج الثوم وتصبح الصلصة ناعمة.

يغسل التفاح ويقطع إلى شرائح رفيعة أو مكعبات. يقطع الجوز إلى أنصاف. تأكد من أن الكال جاف قدر الإمكان ثم أضفه إلى وعاء كبير مع التفاح والجوز والزبيب. ابدئي بنصف الصلصة ورشي الصلصة فوق السلطة وقلبيها حتى تتغطى. أضف المزيد من الصلصة حسب الرغبة.

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