تجمع سلطة الكمثرى مع ملفوف بروكسل الدافئة هذه بين النكهات الشتوية في طبق جانبي دافئ ومغذي ، كل ذلك في حوالي 15 دقيقة...

المكونات:

ديجون فينيغريت

1 حص ثوم صغير

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1/2 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة سكر

الفلفل الطازج

السلطة

10 أوقية من براعم بروكسل المبشورة

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 دانجو كمثرى

1/3 كوب توت بري مجفف

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة:

لعمل الصلصة ، افرم الثوم وأضفه إلى وعاء صغير مع زيت الزيتون والخل وديجون والملح والسكر والفلفل الطازج. اخفق المكونات معًا حتى تصبح الصلصة خفيفة وشبه كريمية المظهر. ضع التتبيلة جانبًا حتى تمتزج النكهات.

ضع التوت البري المجفف في وعاء صغير وأضف الماء الساخن جدًا. اترك التوت البري ينقع لمدة خمس دقائق أو حتى يلين قليلاً. صف التوت البري وضعيه جانبًا. قطع الكمثرى إلى شرائح رفيعة.

سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضف 1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وقم بإمالة المقلاة حتى تغطى. أضف براعم بروكسل المبشورة واقليها حتى تبدأ في النعومة ، لكنها لا تزال خضراء زاهية (حوالي 5 دقائق). ارفعها عن النار وتبلها بالملح والفلفل. سيستمر في التليين من الحرارة المتبقية في المقلاة.

أضف شرائح الكمثرى والتوت البري إلى براعم بروكسل الذائبة. ترش بالقليل من الصلصة على السلطة وتقلب حتى تمتزج. أضف المزيد من الصلصة حسب الحاجة. ننتهي مع رشة أخيرة من الفلفل الطازج.

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