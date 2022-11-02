سلطة المانجو الخضراء الحارة مع السمك المدخن سلطة آسيوية تتميز بنكهات حارة وقوية مثل الماكريل المدخن والمانجو مع قوام مقرمش جميل من الفول السوداني.
سلطة المانجو الخضراء الحارة مع السمك المدخن
المكونات:
4 فيليه ماكريل مدخن
زيت نباتي للقلي
1 مانجو خضراء
1 جزرة كبيرة
30 جرام كراث ، مقطع رقيق جداً
1 فلفل أحمر، مفروم ناعم
25 جرام فول سوداني محمص ، مفروم خشناً
2 ملعقة صغيرة سكر النخيل
1 ملعقة كبيرة صلصة السمك
1 ملعقة كبيرة عصير الليمون
15 جرام ريحان تايلاندي مفروم خشناً
سلطة المانجو الخضراء الحارة مع السمك المدخن
الطريقة:
- انزع جلد شرائح الماكريل المدخنة واقطع اللحم إلى رقائق صغيرة. يُسكب الزيت في مقلاة على عمق 2 سم ويُسخن إلى 190 درجة مئوية (أو حتى تتحول قطعة خبز صغيرة إلى اللون البني خلال 20 ثانية).
- اضف قطع السمك في الزيت واقليها لمدة دقيقة أو حتى تصبح مقرمشة. من المحتمل أن تلتصق جميعها ببعضها البعض في هذه المرحلة ، لكن لا تقلق. ارفع السمك على الورق النشاف، واتركه ليبرد ، ثم قسمه إلى قطع مرة أخرى.
- قشر المانجو والجزر ، ثم افرمهما (باستخدام مندولين أو آلة التقطيع) إلى شرائح. ضع المانجو والجزر والكراث والفلفل الحار والفول السوداني وقطع السمك في وعاء كبير واخلطيهم معًا.
- اخلط السكر مع صلصة السمك وعصير الليمون (يمكنك إضافة أكثر أو أقل من 1 ملعقة كبيرة ، حسب قوام المانجو الحموضة). أضيفيها إلى السلطة مع الريحان التايلاندي وقلبي مرة أخرى.
- تقسم على أربعة أطباق صغيرة - وقدمها على الفور.
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