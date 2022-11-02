سلطة المانجو الخضراء الحارة مع السمك المدخن 

انزع جلد شرائح الماكريل المدخنة واقطع اللحم إلى رقائق صغيرة. يُسكب الزيت في مقلاة على عمق 2 سم ويُسخن إلى 190 درجة مئوية (أو حتى تتحول قطعة خبز صغيرة إلى اللون البني خلال 20 ثانية).

انزع جلد شرائح الماكريل المدخنة واقطع اللحم إلى رقائق صغيرة. يُسكب الزيت في مقلاة على عمق 2 سم ويُسخن إلى 190 درجة مئوية (أو حتى تتحول قطعة خبز صغيرة إلى اللون البني خلال 20 ثانية).

انزع جلد شرائح الماكريل المدخنة واقطع اللحم إلى رقائق صغيرة. يُسكب الزيت في مقلاة على عمق 2 سم ويُسخن إلى 190 درجة مئوية (أو حتى تتحول قطعة خبز صغيرة إلى اللون البني خلال 20 ثانية).

انزع جلد شرائح الماكريل المدخنة واقطع اللحم إلى رقائق صغيرة. يُسكب الزيت في مقلاة على عمق 2 سم ويُسخن إلى 190 درجة مئوية (أو حتى تتحول قطعة خبز صغيرة إلى اللون البني خلال 20 ثانية).

انزع جلد شرائح الماكريل المدخنة واقطع اللحم إلى رقائق صغيرة. يُسكب الزيت في مقلاة على عمق 2 سم ويُسخن إلى 190 درجة مئوية (أو حتى تتحول قطعة خبز صغيرة إلى اللون البني خلال 20 ثانية).