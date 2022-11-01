رول الديك الرومي المحشي بالثوم والبقدونس

أولا ، اصنعي الحشو. تُذوّب الزبدة في قدر على نار متوسطة ، ثم يُقلب البصل ويُطهى لمدة 8 دقائق حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقتين إضافيتين ، ثمّ أطفئ النار واتركه ليبرد. ضع الخبز والبقدونس في محضر الطعام مع الكثير من التوابل والفتات. اكشطي البصل المزبد بالزبدة واخلطيه لعمل حشوة خضراء زاهية - ستجتمع المكونات معًا لتشكيل عجينة. ضعيها جانبا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم

أولا ، اصنعي الحشو. تُذوّب الزبدة في قدر على نار متوسطة ، ثم يُقلب البصل ويُطهى لمدة 8 دقائق حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقتين إضافيتين ، ثمّ أطفئ النار واتركه ليبرد. ضع الخبز والبقدونس في محضر الطعام مع الكثير من التوابل والفتات. اكشطي البصل المزبد بالزبدة واخلطيه لعمل حشوة خضراء زاهية - ستجتمع المكونات معًا لتشكيل عجينة. ضعيها جانبا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم .

أولا ، اصنعي الحشو. تُذوّب الزبدة في قدر على نار متوسطة ، ثم يُقلب البصل ويُطهى لمدة 8 دقائق حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقتين إضافيتين ، ثمّ أطفئ النار واتركه ليبرد. ضع الخبز والبقدونس في محضر الطعام مع الكثير من التوابل والفتات. اكشطي البصل المزبد بالزبدة واخلطيه لعمل حشوة خضراء زاهية - ستجتمع المكونات معًا لتشكيل عجينة. ضعيها جانبا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم .

أولا ، اصنعي الحشو. تُذوّب الزبدة في قدر على نار متوسطة ، ثم يُقلب البصل ويُطهى لمدة 8 دقائق حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقتين إضافيتين ، ثمّ أطفئ النار واتركه ليبرد. ضع الخبز والبقدونس في محضر الطعام مع الكثير من التوابل والفتات. اكشطي البصل المزبد بالزبدة واخلطيه لعمل حشوة خضراء زاهية - ستجتمع المكونات معًا لتشكيل عجينة. ضعيها جانبا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم .

أولا ، اصنعي الحشو. تُذوّب الزبدة في قدر على نار متوسطة ، ثم يُقلب البصل ويُطهى لمدة 8 دقائق حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقتين إضافيتين ، ثمّ أطفئ النار واتركه ليبرد. ضع الخبز والبقدونس في محضر الطعام مع الكثير من التوابل والفتات. اكشطي البصل المزبد بالزبدة واخلطيه لعمل حشوة خضراء زاهية - ستجتمع المكونات معًا لتشكيل عجينة. ضعيها جانبا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم .