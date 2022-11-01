رول الديك الرومي المحشي بالثوم والبقدونس قومي بتعلم طريقة تحضير رول صدر الديك الرومي الملفوف لعيد الشكر ، لذلك كل ما عليك فعله هو وضعها في الفرن ، ثم قطيعها إلى شرائح مرتبة ولولبية.
رول الديك الرومي المحشي بالثوم والبقدونس
المكونات:
1 صدر ديك رومي منزوع العظم والجلد (حوالي 1.7-2 كجم)
2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة
1 ملعقة كبيرة شراب القيقب
3 ملاعق كبيرة زبدة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً
4 فصوص ثوم مهروسة
100غرام من الخبز الأبيض غير المقشر ، المقطع إلى قطع (الخبز البائت يعمل بشكل جيد)
باقة كبيرة من أوراق البقدونس المسطحة
رول الديك الرومي المحشي بالثوم والبقدونس
الحشوة:
لاستخدام الحشوة بالكامل، قم بتقطيع الكمية إلى النصف ، ثم استخدميها لحشو الديك الرومي بوزن 2 كجم. يحمص، يدهن بزبدة إضافية ، على حرارة 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية / غاز 6 لمدة ساعة و 30 دقيقة ، مع التحميص من حين لآخر حتى يصبح لونها ذهبيا وينضج بالكامل.
رول الديك الرومي المحشي بالثوم والبقدونس
الطريقة:
- أولا ، اصنعي الحشو. تُذوّب الزبدة في قدر على نار متوسطة ، ثم يُقلب البصل ويُطهى لمدة 8 دقائق حتى يصبح ذهبيًا. يُضاف الثوم ويُطهى لمدّة دقيقتين إضافيتين ، ثمّ أطفئ النار واتركه ليبرد. ضع الخبز والبقدونس في محضر الطعام مع الكثير من التوابل والفتات. اكشطي البصل المزبد بالزبدة واخلطيه لعمل حشوة خضراء زاهية - ستجتمع المكونات معًا لتشكيل عجينة. ضعيها جانبا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم.
- افردي صدر الديك الرومي على لوح خشبي ، بحيث يكون جانب الجلد لأسفل ، مع وضع طرف الصدر في الأعلى. قم بتقطيع الصدر بقصه جزئيًا في الجانب الأكثر سمكًا (احرصي على عدم قطعه بالكامل) ، ثم افتحيه مثل الكتاب. قومي بتغطيته بورقة من ورق الخبز واستخدمي مطرقة اللحم لفرده برفق إلى مستطيل خشن - يجب أن يكون سمك اللحم حوالي 2 سم. يُرفع البرشمان ويُتبّل ويُوزّع الحشوة فوق شريحة الديك الرومي ، مع ترك حدود صغيرة حول الحواف. بدءًا من أحد الجوانب القصيرة ، قومي بلف صدر الديك الرومي بشكل محكم ، ثم اربطيه بخيط المطبخ بشكل متساوي لتثبيته معًا. ستبقى مغطاة في الثلاجة لمدة تصل إلى يوم.
- سخني الفرن إلى 210 درجة مئوية / 190 درجة مئوية بمروحة / غاز 6 درجات. ضعي الديك الرومي في صينية ضحلة أو على رف مثبت في القصدير ، إذا كان لديك واحد. ادهنيه بالزبدة المذابة وتبليه. حمصه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الجلد ، ثم ادهنيه بشراب القيقب واشويه لمدة 30-40 دقيقة أخرى ، مع التحميص من حين لآخر بالعصائر في القصدير حتى يصل منتصف الرولاد إلى 70 درجة مئوية على مقياس حرارة رقمي (تحقق بعد 30 دقيقة ، حيث تختلف درجات حرارة الفرن). اتركيه للراحة لمدة 10 دقائق على الأقل قبل تقطيعه إلى شرائح سميكة. استخدمي العصائر لعمل مرق في الصينية ، إذا أردت ، وقدميها معاً.
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