الملفوف الأحمر يساهم عند استهلاكه ضمن نظام غذائي صحي متكامل في خسارة الوزن بسبب كونه قليل السعرات الحراريّة، كما أنّه يُعدُّ مصدراً جيداً للألياف الغذائيّة؛ التي تساعد على تقليل الوزن، والمحافظة على وزن صحيّ؛ حيث إنها تساهم في هضم الطعام، والوقاية من الإمساك، وزيادة الشعور بالشبع، كما تحتاج إلى وقت أكبر في الهضم، ممّا يرتبط بالشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي تقليل الكميّات المُستهلكة من الطعام وخفض السعرات الحرارية.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سلطة الملفوف الأحمر بالجزر والمايونيز سهلة التحضير:

مقادير سلطة الملفوف الأحمر بالجزر والمايونيز:

- جزر مبشور "حسب الرغبة"

- ملفوف أحمر "حسب الرغبة"

- حبة عصير الليمون

- 3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة ملح

- ربع كوب المايونيز

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر بالجزر والمايونيز:

1- أولاً قومي بخلط الملفوف الأحمر مع الجزر المبشور في طبق عميق.

2- ثم اخلطي عصير الليمون مع الزيت والمايونيز والملح والفلفل.

3- أخيراً وزعي الخليط فوق الجزر والملفوف الأحمر وقدميها فوراً، وصحتين وعافية.

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