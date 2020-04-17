نقدم لكم زوارنا الاعزاء وصفة سلطة الدجاج على الطريقة اليونانية... طبق شهي ويحتوي على قيمة غذائية عالية في الوقت ذاته، إليكم المقادير وطريقة التحضير.

المكونات تكفي 4 أشخاص:

- 400 غ دجاج مسلوق ومفتت.

- 150 غ جبنة فيتا مقطعة إلى مكعبات.

- 200 غ بندورة حمراء، مقطعة إلى أرباع.

- 100 غ زيتون أسود.

- حبة خيار مقطعة إلى مكعبات.

- بصلة حمراء صغيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة.

- خسة كبيرة ممزقة إلى قطع كبيرة.

- 5 ملاعق طعام زيت زيتون.

- ملعقتا طعام خل أبيض.

- ملعقة طعام أوريغانو طازج مفروم أو ملعقتان صغيرتان أوريغانو يابس.

طريقة التحضير:

- يخلط الدجاج مع الفيتا، والبندورة، والزيتون، والخيار، والبصل والخس. يوضع الخليط في طبق التقديم.

- يخفق الزيت مع الخل والأوريغانو، ثم يضاف الملح. تسكب هذه الصلصة فوق السلطة وتقدم فوراً.

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