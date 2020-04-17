نقدم لكم زوارنا الاعزاء وصفة سلطة الدجاج على الطريقة اليونانية... طبق شهي ويحتوي على قيمة غذائية عالية في الوقت ذاته، إليكم المقادير وطريقة التحضير.
المكونات تكفي 4 أشخاص:
- 400 غ دجاج مسلوق ومفتت.
- 150 غ جبنة فيتا مقطعة إلى مكعبات.
- 200 غ بندورة حمراء، مقطعة إلى أرباع.
- 100 غ زيتون أسود.
- حبة خيار مقطعة إلى مكعبات.
- بصلة حمراء صغيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- خسة كبيرة ممزقة إلى قطع كبيرة.
- 5 ملاعق طعام زيت زيتون.
- ملعقتا طعام خل أبيض.
- ملعقة طعام أوريغانو طازج مفروم أو ملعقتان صغيرتان أوريغانو يابس.
طريقة التحضير:
- يخلط الدجاج مع الفيتا، والبندورة، والزيتون، والخيار، والبصل والخس. يوضع الخليط في طبق التقديم.
- يخفق الزيت مع الخل والأوريغانو، ثم يضاف الملح. تسكب هذه الصلصة فوق السلطة وتقدم فوراً.
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