سلطة تونة بالبابريكا والخضار

سلطة التونة الحلوة والحارة هذه جريئة ولذيذة ، ولا تحتوي على مايونيز! إنه الحل السريع المثالي لأشهر الصيف أو لإعداد وجبة صحية...

قطع الكروتون المحمصة للسلطات

المكونات:

2 علبة تونة

1جزرة

2 بصل أخضر

2 ملعقة صغيرة سكر بني

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1.5 ملعقة صغيرة من خل التفاح

ربع ملعقة صغيرة فلفل حريف

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

ربع ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الطازج

الطريقة:

صفي التونة جيداً ثم ضعيها في وعاء.

يقطع الجزر باستخدام مبشرة الجبن. قطعي البصل الأخضر إلى شرائح.

نضيف الجزر والبصل الأخضر والسكر البني وزيت الزيتون وخل التفاح والفلفل الحار ومسحوق الثوم والفلفل الحلو المدخن والملح وبعض الفلفل الطازج في وعاء التونة المصفاة.

قلب كل شيء حتى يمتزج ، ثم اترك الخليط لمدة خمس دقائق تقريبًا للسماح للنكهات بالاندماج. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل.

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