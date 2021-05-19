مقبلات مكسيكية بالذرة والجبن الكريمي

مع اقتراب الصيف وموسم الباربكيو، نقدم لك هذا الطبق الشهي من المكسيك الذي سيبقي ضيوفك على أحر من الجمر...

المكونات:

1 فلفل أحمر

1 هالابينو

2 فص ثوم

3 بصل أخضر

2 ملعقة كبيرة زبدة

علبة ذرة مجمدة

4 1 علبة جبنة كريمية

¼ كوب كريمة حامضة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة صلصة حارة

1 كوب جبنة بيبر جاك، مبشورة

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

الطريقة:

سخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. قم بإزالة البذور والسيقان من الفلفل الأحمر والهلابينو ، ثم قطّع كليهما جيدًا. يفرم الثوم ويقطع البصل الأخضر.

نضيف الزبدة إلى مقلاة كبيرة ونذوبها على نار متوسطة. بمجرد الذوبان، أضف الفلفل الأحمر والهلابينو والثوم. يُقلى المزيج على نار متوسطة لبضع دقائق.

أضف الذرة المجمدة واستمر في القلي حتى تسخن الذرة.

يقطع الجبن الكريمي إلى قطع صغيرة ، ثم يضاف إلى المقلاة مع الكريمة الحامضة والمايونيز. يقلب ويسخن الخليط حتى يذوب كل شيء معًا ويصبح ناعمًا.

أخيرًا ، أضف شرائح البصل الأخضر والكمون والصلصة الحارة ونصف حبة الفلفل المبشور (نصف كوب) وجبن البارميزان. قلب حتى تذوب الجبن في الصلصة.

افرد غموس الذرة في طبق كسرولة سعة 2 لتر ، ثم ضع فوقه بما تبقى من جاك الفلفل. انقل الطبق إلى الفرن واخبز غموس الذرة لمدة 20 دقيقة في الفرن المسخن مسبقًا 375 درجة فهرنهايت أو حتى تذوب الجبنة ويغلي حول الحواف. يقدم ساخنا.

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