زيني مائدتك بالمزيد من الأطباق الحمراء اللذيذة والساحرة بلونها المفعم بالحب، وبالتأكيد لا يمكن للسفرة أن تكتمل بدون طبق السلطة المميز والشهي، وقد اخترنا لك عزيزتي اليوم السلطة الحمراء بمناسبة عيد الحب لتزيني مائدتك بلون الحب الساحر.

سلطة حمراء لتزيني مائدتك بلون الحب الساحر

مقادير سلطة حمراء لتزيني مائدتك بلون الحب الساحر

1.5 كوب من الهندباء المفروم.

1.5 كوب من الخس الأحمر المقطع.

ثمرة جريب فروت حجم متوسط.

ثمرة برتقال أحمر.

شرائح الفجل الوردي المقطع.

3أرباع كوب من بذور الرمان.

نصف كوب من جبن الفيتا.

3 ملاعق طعام زيت الزيتون.

2 ملاهق طعام الخل البلسمي.

نصف ملعقة شاي مفروم بذور الكراث.

ملح و فلفل أسود حسب الرغبة.

بصل أحمر

طريقة تحضير سلطة حمراء لتزيني مائدتك بلون الحب الساحر

أولاً ضعي جميع الخضار والفاكهة المقطعة في وعاء مع قطع الجبن.

ثم ضعي في وعاء آخر قومي بخلط الخل مع زيت الزيتون وبذور الكراث والملح والفلفل.

وأخيراً امزجي المقادير جيداً وصبيها فوق الخضار في طبق مميز، وكل عام وأنتم بألف خير.

فوائد السلطة الحمراء

احصل على جرعة صحية قي الخضراوات الحمراء مثل الطماطم والفجل والفلفل من فيتامين ج المعزز للمناعة مع الخضار الصفراء مثل القرع والفلفل الأصفر.

الخضار الأرجواني مثل الباذنجان والبصل الأرجواني يحارب آثار الشيخوخة، ويمكن أن تحمي الخضار البيضاء مثل الفطر والبصل والقرنبيط من السرطان وأمراض القلب.

موعد عيد الحب 2022

يوافق موعد عيد الحب 2022 يوم الاثنين 14 فبراير.

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