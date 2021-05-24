سلطة خيار سوبر فريش

سلطة الخيار سوبر فريش عبارة عن مزيج بارد ومقرمش مع الخضار اللذيذة وخل الأوريجانو ...

المكونات:

خل النبيذ الاحمر

ربع كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

نصف ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الطازج

السلطة:

2 خيار

4 طماطم روما (حوالي 1 رطل)

نصف بصلة حمراء صغيرة

حبة فلفل أخضر

ربع حزمة بقدونس

2 أونصة فيتا

الطريقة:

حضري صلصة الخل أولاً حتى تمتزج النكهات بينما تحضرين باقي السلطة. في وعاء صغير ، اخفقي زيت الزيتون وخل النبيذ الأحمر وعصير الليمون والأوريغانو والملح وبعض الفلفل الطازج. ضعي الصلصة جانبًا.

قشري الخيار إذا رغبت في ذلك. قطعي الخيار والطماطم والفلفل إلى مكعبات. قطعي البصل الأحمر شرائح رقيقة. اسحبي أوراق البقدونس من السيقان ، ثم افرميها فرماً خشنًا. فتتي جبنة الفيتا.

ضعي الخيار والطماطم والفلفل والبصل الأحمر والبقدونس والفيتا في وعاء كبير. نسكب الصلصة على الوجه ونقلب المزيج. قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل. هذه السلطة تبقى جيدة لبضعة أيام في الثلاجة. تأكدي من التقليب لفترة وجيزة لإعادة توزيع النكهات قبل التقديم.

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