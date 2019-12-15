تحتوي هذه السلطة على جميع ألوان عيد الميلاد! هذه السلطة طازجة ومشرقة تحتوي على القرنبيط والبروكلي والبصل الأحمر والطماطم الكرزية الممزوجة بصلصة كريمية.

المكونات:

1 بروكلي مقطعة إلى زهور

1 قرنبيط ، مقطعة إلى أزهار

1 بصلة حمراء ، شرائح رقيقة

2 كوب طماطم كرزية ، نصف

صلصة:

1 كوب مايونيز

نصف كوب من القشدة الحامضة

1 ملعقة كبيرة سكر

الطريقة:

تضاف الخضار الى وعاء السلطة.

في وعاء آخر ، يخلط المايونيز والقشدة الحامضة والسكر. يصب على الخضار ويقلب معا.

توضع في الثلاجة قبل ساعة واحدة من التقديم.

سلطة عيد الميلاد

تحتوي هذه السلطة على جميع ألوان عيد الميلاد! هذه السلطة طازجة ومشرقة تحتوي على القرنبيط والبروكلي والبصل الأحمر والطماطم الكرزية الممزوجة بصلصة كريمية.

المكونات:

1 بروكلي مقطعة إلى زهور

1 قرنبيط ، مقطعة إلى أزهار

1 بصلة حمراء ، شرائح رقيقة

2 كوب طماطم كرزية ، نصف

صلصة:

1 كوب مايونيز

نصف كوب من القشدة الحامضة

1 ملعقة كبيرة سكر

الطريقة:

تضاف الخضار الى وعاء السلطة.

في وعاء آخر ، يخلط المايونيز والقشدة الحامضة والسكر. يصب على الخضار ويقلب معا.

توضع في الثلاجة قبل ساعة واحدة من التقديم.