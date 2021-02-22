سلطة كولسلو الملفوف بالليمون الطازج والكمون

يعطي صلصة عصير الليمون الطازج والكمون الترابي نكهة خفيفة وطازجة وصيفية وهي مثالية للشواء أو أي وجبة مستوحاة من الجنوب الغربي ...

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المكونات:

½ كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج (حوالي نصف ليمونة)

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حريف

1 ملعقة صغيرة سكر

½ رأس ملفوف أخضر (حوالي 6 أكواب مقطعة)

2 جزر

4 بصل أخضر

الطريقة:

حضري صلصة الكولسلو عن طريق تقليب المايونيز وعصير الليمون والكمون والملح والسكر ورشة من الفلفل الحار. توضع الصلصة في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

قم بإزالة اللب من الملفوف ثم قطعه جيدًا. قشر الجزر ثم استخدم مبشرة جبن كبيرة لتقطيع الجزر. يقطع البصل الأخضر إلى شرائح رقيقة.

يُمزج الملفوف المقطّع والجزر والبصل الأخضر في وعاء كبير. تسكب الصلصة فوقها ، ثم تقلب حتى تتغطى جيدًا بالصلصة. تقدم على الفور أو توضع في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم. بعد التبريد ، تأكد من تقليب الملفوف جيدًا قبل التقديم.

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