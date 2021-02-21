كيش السبانخ وجبن الفيتا

كيش السبانخ اللذيذة مع جبن الفيتا قليلة الكربوهيدرات وسهلة التحضير...

الحمص بالخضار وجبة فطور صحية

المكونات:

8 أوقية فطر دائري

1 حص ثوم مفروم

1 علبة سبانخ مجمدة مذابة

4 بيضات كبيرة

1 كوب حليب

علبة جبنة فيتا

¼ كوب جبن بارميزان مبشور

½ كوب جبن موزاريلا مبشور

ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. تخلصي من الرطوبة الزائدة من السبانخ المذابة. اشطفي أي أوساخ من الفطر ، ثم قطعيه إلى شرائح رفيعة. افرمي الثوم.

أضيفي الفطر والثوم والقليل من الملح والفلفل إلى مقلاة غير لاصقة ورشيها قليلًا برذاذ غير لاصق (أو رشة من زيت الطهي). اقلي الفطر والثوم حتى يصبح الفطر طريًا وتتبخر كل رطوبته (5-7 دقائق).

غطي طبق فطيرة مقاس 9 بوصات برذاذ غير لاصق. ضعي السبانخ المجففة في قاع طبق الفطيرة. ضعي الفطر المقلي فوق السبانخ ، متبوعًا بجبنة الفيتا المفتتة.

في وعاء متوسط ​​، اخفقي البيض والحليب والبارميزان معًا. يتبل قليلا بالفلفل. يُسكب مزيج البيض فوق الخضار والفيتا في طبق الفطيرة. وزعي فوقه جبنة الموزاريلا المبشورة.

ضعي طبق الفطيرة على صينية خبز لسهولة النقل داخل وخارج الفرن. اخبزي الكيش لمدة 45-55 دقيقة أو حتى يصبح السطح بنياً ذهبياً (قد تختلف الأفران). يُقطّع إلى ست شرائح ويُقدّم.

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