سلطة لو مين المطبوخة

هل ترغبين في تناول طعام صيني شهي وبسرعة؟ لما لا تجربي وصفة سلطة خضار لو مين الشهيرة...

شوربة البطاطا والجزر مع السلق

المكونات:

6 أوقية من النودلز

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ماء

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ عالي الحرارة

3 أكواب مشكل سلطة الخضار

الطريقة:

تُطهى النودلز وفقًا لتوجيهات العبوة ، ثم تُصفّى في مصفاة. أثناء طهي النودلز ، تقلّب صلصة الصويا وزيت السمسم المحمص والسكر والماء معًا.

سخني زيت الطهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. بمجرد أن يصبح الزيت شديد السخونة ولامعًا (لا ينبغي أن يكون مدخنًا) ، أضيفي الخضار وقلبي لمدة دقيقة واحدة فقط ، أو حتى تبدأ حواف الخضروات اللينة في الذبول.

نضيف النودلز المطبوخة والمصفاة والصلصة المعدة. استمري في التقليب والطهي حتى تمتص النودلز معظم الصلصة (حوالي دقيقتين). سوف تصبح الخضار أكثر ليونة خلال هذا الوقت. قدميها على الفور.