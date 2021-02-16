وصفة نباتية لتحضير شوربة البطاطا والجزر مع السلق المفيد والمغذي..

صينية البطاطس والسجق والفاصوليا الخضراء



المقادير:

1/2 كيلو جرام بطاطا مقطعة مكعبات

حبة بصل مفروم

3 حص ثوم كبير مفروم

حبة جزر مبشور

ليتر مرق دجاج

1/2 كوب كريمة

كوب سلق أخضر مقطع

ملح وفلفل أسود

1/2 ملعقة زنجبيل

2 ملعقة زيت نباتي

1/2 كوب شوفان

الطريقة:

في وعاء الطهي ضعي الثوم المهروس والزيت النباتي وحركي على نار متوسطة لمدة دقيقتين ثم أضيفي مكعبات البطاطا وقلبي.

أضيفي الجزر المبشور والمرق والتوابل والبصل واتركي المقدار يغلي 15 دقيقة.

أضيفي السلق المقطع والكريمة وقلبي جيدًا واتركي الحساء 5 دقائق أخرى على النار.

أضيفي الشوفان وحركي دقيقتين ثم أبعدي الوعاء عن النار.

يقدم حساء البطاطا بالسلق والشوفان دافئًا مع الخبز المحمص.