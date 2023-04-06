البوابة - السمبوسة هي إحدى المعجنات المعروفة في شهر رمضان، ويمكن التحكّم بحشوتها حسب الرغبة، ولكنّ من باب التغيير نقدم لكم سمبوسة سنيكرز محشية ومغطية بالشوكلاتة والتي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها.

سمبوسة سنيكرز محشية ومغطية بالشوكلاتة

مقادير سمبوسة سنيكرز

عجينة سمبوسة

للحشوة

٢٠٠جرام زبدة فول سوداني خشنة

١٠٠جرام زبدة

٥٠جرام شوكولاتة

15 جرام عسل

مقادير حشوة الكراميل

١٠٠جرام سكر بني

٧٥جرام كريمة سائلة

٢٥جرام زبدة

لتزيين الوجة

شوكولاتة

فول سوداني محمص

طريقة تحضير سمبوسة سنيكرز

لتحضير الحشوة ضع في صاج ثم نضيف زبدة الفول السوداني مع الزبدة والشوكولاتة والعسل وتقوم بتقليبها لمدة دقيقة إلى أن تتجانس المقادير، ثم نتركها خمس دقائق حتى تبرد وتدخل الثلاجة.

لتحضير صوص الكراميل ضع في صوص بان وقم بإذابة الزبدة مع السكر البني إلى أن يتكرمل السكر ثم نضيف الكريمة ونقوم بالتحريك إلى أن يثقل الصوص.

ولتحضير العجينة نقوم بحشو زبدة الفول السوداني بشرايح السمبوسة، ثم نلفها ونقوم بقليها بزيت غزير على حرارة ١٨٠درجة

ثم بعد أن تخرج السمبوسة من الزيت نقوم بإضافة الكراميل من الداخل بعمل فتحة وإضافتة.

ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة ونمزجها مع قطع الفول السوداني وتغمس به قطع السمبوسة وتترك خمس دقائق حتى تبرد، وصحتين وعافية.

سمبوسة هندية بالبطاطس

مقادير سمبوسة هندية بالبطاطس

عجينة سمبوسة جاهزة.

حبة بصل مفروم.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة حجم صغير زنجبيل مفروم.

فلفل حار مفروم.

ملعقة حجم صغير فلفل اسود.

ملعقة حجم صغير كمون.

ملعقة حجم صغير كزبرة.

بقدونس مفروم.

حبتان حجم كبير بطاطس مسلوقة.

بازلاء كوب واحد.

ملعقة حجم كبير ملح.

صوص التقديم

زبادي.

رشة ملح.

كزبرة خضراء مفرومة.

نعناع أخضر مفروم.

فلفل أخضر حار.

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

أولاً ضع في مقلاة البصل والفلفل والزنجبيل والثوم مع القليل من الزيت ويقلب جيداً.

ثم نضيف البطاطس المسلوقة المقطعة إلى مكعبات حجم صغير.

ثم نضيف البازلاء ونتبلها بالملح والفلفل والكمون والكزبرة.

ثم نضيف رشة من البقدونس أو الكزبرة الخضراء المفرومة ونخلط مقادير الحشوة.

ثم نفرد شريحة من السمبوسة ونضيف مقدار ملعقة حجم كبير من الحشوة ونلفها بالطريقة المعتادة.

وأخيراً نقلي السمبوسة في زيت غزير ثم نصفيها ونقدمها مع صوص التقديم، وصحتين وعافية.

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