يُعد سمك السلمون المخبوز بالزنجبيل ، المغطى بطبقة الصويا سريعة التحضير، طريقة سريعة وسهلة ولذيذة لتحضير السلمون ...

المكونات:

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

1 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة صلصة الصويا

¼ ملعقة صغيرة زيت سمسم محمص

1 رطل من سمك السلمون الطازج

الطريقة:

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ابشري حوالي 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج. يُمزج الزنجبيل والثوم والسكر البني وصلصة الصويا وزيت السمسم المحمص في وعاء.

نقطع السلمون إلى أربع حصص متساوية. ضعي قطع السلمون على ورقة خبز مبطنة بورق أو رقائق معدنية ، بحيث يكون جانب الجلد لأسفل.

انشري طبقة الزنجبيل المحضرة فوق كل قطعة من السلمون.

اخبزي السلمون لمدة 20 دقيقة (15 دقيقة للفيليه الرقيق) أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 145 درجة فهرنهايت. قدميها على الفور.

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