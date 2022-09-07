سمك السلمون في المقلاة الهوائية للحصول على أسرع وجبة على الإطلاق ، انتقل إلى المقلاة الهوائية. يُطهى هذا السلمون في غضون 10 دقائق فقط ويخرج طريًا تمامًا من الداخل مع قشرة علوية رائعة. يمكن لطبقة الخردل الحلوة أن تجعل هذا أحد أطباق السلمون المفضلة لديك. قم بإعداد بعض شرائح البطاطا في المقلاة الهوائية!

سمك السلمون في المقلاة الهوائية

المكونات:

2 (6 أونصة) فيليه سلمون

ملح

فلفل أسود مطحون طازجاً

1 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خردل الحبوب الكاملة

1 ملعقة كبيرة مغلف سكر بني

2 ملعقة صغيرة زيت الزيتون البكر الممتاز

½ ملعقة صغيرة أوراق الزعتر الطازجة

سمك السلمون في المقلاة الهوائية

الطريقة:

يتبل السلمون بالملح والفلفل الأ سود ويوضع جانباً.

في وعاء صغير ، اخفقي الثوم والخردل والسكر البني والزيت والزعتر لخلطهم جيدًا. انشر خليط الثوم فوق السلمون .

في سلة المقلاة الهوائية ، يوضع ورق الطبخ البني، يرتب السلمون فوقه. يُطهى على حرارة 400 درجة حتى درجة النضج المرغوبة ، حوالي 10 دقائق .

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