سمك السلمون في المقلاة الهوائية

يُمزج الملح والفلفل والأعشاب وحبيبات الثوم ، في حالة استخدامها ، في وعاء ، ثم تنثر في طبق. افركي فيليه سمك السلمون بقليل من زيت الزيتون ولفيه بالتوابل حتى تتغطى

يُمزج الملح والفلفل والأعشاب وحبيبات الثوم ، في حالة استخدامها ، في وعاء ، ثم تنثر في طبق. افركي فيليه سمك السلمون بقليل من زيت الزيتون ولفيه بالتوابل حتى تتغطى .

يُمزج الملح والفلفل والأعشاب وحبيبات الثوم ، في حالة استخدامها ، في وعاء ، ثم تنثر في طبق. افركي فيليه سمك السلمون بقليل من زيت الزيتون ولفيه بالتوابل حتى تتغطى .

يُمزج الملح والفلفل والأعشاب وحبيبات الثوم ، في حالة استخدامها ، في وعاء ، ثم تنثر في طبق. افركي فيليه سمك السلمون بقليل من زيت الزيتون ولفيه بالتوابل حتى تتغطى .

يُمزج الملح والفلفل والأعشاب وحبيبات الثوم ، في حالة استخدامها ، في وعاء ، ثم تنثر في طبق. افركي فيليه سمك السلمون بقليل من زيت الزيتون ولفيه بالتوابل حتى تتغطى .