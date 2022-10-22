سمك السلمون في المقلاة الهوائية هل تبحث عن طريقة صحية لتناول شرائح سمك السلمون لما لا تجربي المقلاة الهوائية. خطوات بسيطة لإعداد وجبة لذيذة بتوابل الأعشاب مع الخضار والحبوب.
سمك السلمون في المقلاة الهوائية
المكونات:
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة
1 ملعقة صغيرة حبيبات الثوم (اختياري)
4 فيليه سلمون (استخدمنا 4 × 130 جرام فيليه) ، مع الجلد أو بدونه
نصف ملعقة زيت زيتون
خضار وحبوب موسمية مطبوخة مثل الكينوا أو الأرز البني ، للتقديم (اختياري)
سمك السلمون في المقلاة الهوائية
الطريقة:
- يُمزج الملح والفلفل والأعشاب وحبيبات الثوم ، في حالة استخدامها ، في وعاء ، ثم تنثر في طبق. افركي فيليه سمك السلمون بقليل من زيت الزيتون ولفيه بالتوابل حتى تتغطى.
- ضعي السمك في سلة المقلاة الهوائية في طبقة واحدة واطهيها على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق ، حتى تنضج تمامًا. إذا كان لديك شرائح سمك السلمون أكبر ، فستحتاجين إلى طهيها لفترة أطول - استمري في التحقق بعد 10 دقائق واطهيها من 1-2 دقيقة ، حتى تصبح جاهزة. قدميها مع الخضار والكينوا أو الأرز ، إذا أردت.
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