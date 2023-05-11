البوابة - يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية ويوفر كميات وفيرة من مضادات الالتهاب الأحماض الدهنية أوميغا 3. الجدير بالذكر هو احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج في الليمون الحامض ، وكذلك محتواه من الزيوت الأساسية والزنك والحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين إي.

تحتوي حصة السلمون - 3 إلى 4 أونصات - على حوالي 200 سعر حراري. وهو منخفض جدًا في الدهون المشبعة ومصدر جيد للبروتين. إنه أيضًا أحد أفضل مصادر فيتامين ب 12. كما أنه غني بالبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد وفيتامين د. أما بالنسبة للجلد . عند طهي السمك بشكل صحيح ، يكون مقرمشاً ومالحاً. ومع ذلك ، قبل تناول الطعام ، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات. اعتمادًا على المكان الذي أتت منه سمكتك ، فقد تحتوي على سموم بيئية.

كم من الوقت يجب أن أطهو السلمون؟

سخني الفرن على درجة حرارة 450 فهرنهايت ، تبلي السمك بالملح والفلفل. ضعيه ، على جانب الجلد ، على صينية فرن غير لاصقة أو في مقلاة غير لاصقة بمقبض مقاوم للفرن. يخبز حتى ينضج السمك ، حوالي 12 إلى 15 دقيقة.

سمك السلمون مع صلصة الفراولة

المكونات:

10 أوقية فراولة

2 أونصة من الكراث الأحمر (2 كراث أحمر)

1 فلفل أخضر حار

1 باقة ريحان

4 كزبرة

2 ليمون (عصير)

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل مطحون

18 أونصة فيليه سلمون (مع الجلد ، 4 فيليه سلمون)

خطوات التحضير:

تنظف الفراولة وتغسل وتقطع. يُقشر الكراث ويقطع إلى حلقات رفيعة. يقطّع الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، وتُنزع البذور وتُغسل وتُقطّع إلى حلقات رفيعة . تغسل الأعشاب ، وتجفف؛ ثم يفرم نصفها ناعما. اخلطي الفراولة مع الكراث والأعشاب المفرومة وحلقات الفلفل الحار وعصير الليمون والعسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون والملح والفلفل واتركيه لمدة 20 دقيقة . في غضون ذلك ، اشطفي شرائح السلمون واتركيها حتى تجف. سخني الزيت المتبقي في مقلاة. تقلى فيليه السلمون أولاً على جانب الجلد ، ثم على الجانب الآخر لمدة 6-8 دقائق على نار متوسطة. يتبل بالملح والفلفل. ترتب قطع فيليه السلمون مع صلصة الفراولة وترش بالأعشاب المتبقية .

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