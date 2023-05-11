البوابة - يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية ويوفر كميات وفيرة من مضادات الالتهاب الأحماض الدهنية أوميغا 3. الجدير بالذكر هو احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج في الليمون الحامض ، وكذلك محتواه من الزيوت الأساسية والزنك والحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين إي.
تحتوي حصة السلمون - 3 إلى 4 أونصات - على حوالي 200 سعر حراري. وهو منخفض جدًا في الدهون المشبعة ومصدر جيد للبروتين. إنه أيضًا أحد أفضل مصادر فيتامين ب 12. كما أنه غني بالبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد وفيتامين د. أما بالنسبة للجلد . عند طهي السمك بشكل صحيح ، يكون مقرمشاً ومالحاً. ومع ذلك ، قبل تناول الطعام ، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات. اعتمادًا على المكان الذي أتت منه سمكتك ، فقد تحتوي على سموم بيئية.
كم من الوقت يجب أن أطهو السلمون؟
سخني الفرن على درجة حرارة 450 فهرنهايت ، تبلي السمك بالملح والفلفل. ضعيه ، على جانب الجلد ، على صينية فرن غير لاصقة أو في مقلاة غير لاصقة بمقبض مقاوم للفرن. يخبز حتى ينضج السمك ، حوالي 12 إلى 15 دقيقة.
سمك السلمون مع صلصة الفراولة
المكونات:
- 10 أوقية فراولة
- 2 أونصة من الكراث الأحمر (2 كراث أحمر)
- 1 فلفل أخضر حار
- 1 باقة ريحان
- 4 كزبرة
- 2 ليمون (عصير)
- 2 ملعقة كبيرة عسل
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملح
- فلفل مطحون
- 18 أونصة فيليه سلمون (مع الجلد ، 4 فيليه سلمون)
خطوات التحضير:
- تنظف الفراولة وتغسل وتقطع. يُقشر الكراث ويقطع إلى حلقات رفيعة. يقطّع الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، وتُنزع البذور وتُغسل وتُقطّع إلى حلقات رفيعة.
- تغسل الأعشاب ، وتجفف؛ ثم يفرم نصفها ناعما. اخلطي الفراولة مع الكراث والأعشاب المفرومة وحلقات الفلفل الحار وعصير الليمون والعسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون والملح والفلفل واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- في غضون ذلك ، اشطفي شرائح السلمون واتركيها حتى تجف. سخني الزيت المتبقي في مقلاة. تقلى فيليه السلمون أولاً على جانب الجلد ، ثم على الجانب الآخر لمدة 6-8 دقائق على نار متوسطة. يتبل بالملح والفلفل. ترتب قطع فيليه السلمون مع صلصة الفراولة وترش بالأعشاب المتبقية.
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