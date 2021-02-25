سمك القد المخبوز بالزبدة الثوم

يعتبر هذا القد المخبوز بزبدة الثوم الغنية والرائعة عشاءًا سريعًا ولذيذًا يمكن إعداده في أقل من 30 دقيقة ، باستخدام المواد الغذائية الأساسية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة (درجة حرارة الغرفة)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

1/8 ملعقة صغيرة بابريكا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً

8 أوقية. سمك القد (اثنان 4 أونصات. فيليه)

1 ليمون طازج

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخلطي الزبدة وزيت الزيتون والثوم والفلفل الحلو والملح والبقدونس المفروم. قلبي حتى تتكون عجينة ناعمة إلى حد ما.

خذي كمية صغيرة من زبدة الثوم ووزعيها على سطح طبق خبز صغير لمنع السمك من الالتصاق. نضيف شرائح سمك القد إلى الطبق ثم نغطي جميع جوانب السمك بزبدة الثوم المتبقية.

قطعي نصف ليمونة وأضيفي شرائح الليمون إلى طبق الخبز مع السمك. قطعي نصف ليمونة المتبقية إلى أسافين للتقديم.

اخبزي سمك القد لمدة 20 دقيقة أو حتى يتقشر بسهولة بالشوكة وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 145 درجة فهرنهايت. اسكبي أي عصائر من قاع المقلاة فوق السمك بالملعقة. قدمي سمك القد مباشرة مع قطع الليمون الطازجة المتبقية لعصر العصير فوقها.

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