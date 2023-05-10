البوابة - سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل لذواقة ومحبي الأسماك. يعتبر سمك القد الشتوي المكون المثالي للتخسيس (المعروف أيضًا باسم سكري) وهو خفيف بشكل خاص. بسبب محتواها العالي من البروتين ، تعزز الأسماك عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يمكنها إذابة الدهون.
سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل
المكونات:
- 4 شرائح سمك القد (حوالي 6 أونصات ، مع قشر) مملح
- 3 جزر
- 2 جزر أبيض
- 14 أوقية من اللفت
- 1 بصلة حمراء
- 2 فص ثوم
- 10 أوقية من كرنب بروكسل
- 6 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- 2 ملعقة صغيرة هريسة (خلطة بهارات عربية)
- 1 ملعقة كبيرة خل تفاح
- 18 أوقية مرق الخضار
- 1 أوقية من الفجل الطازج
- 1 حفنة بقدونس
- ½ ليمون عضوي (قشر وعصير)
- فلفل أسود
سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل
خطوات التحضير:
- تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل.
- تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية.
- في هذه الأثناء ، بالنسبة للصلصة ، قشر وابشر الفجل جيدًا. يُغسل البقدونس ويُرجّ ويُقطّع جيداً. امزجي كلاهما مع 4 ملاعق كبيرة من الزيت وقشر الليمون وملعقة كبيرة من العصير. يُتبّل الصلصة بالملح والفلفل ، ويُترك جانبًا.
- يسخن الزيت المتبقي في المقلاة. تُقلى شرائح السمك على جانب الجلد على نار متوسطة لمدة 7-8 دقائق. اقلبه ، واقليه لمدة دقيقتين إضافيتين وتبله بالفلفل. تُقلى كرنب بروكسل مع البصل المتبقي والثوم في نفس المقلاة لمدة 3 دقائق ، ويُتبل بالملح والفلفل.
- تُهرس الخضروات الجذرية بهراسة البطاطا ، ويُضاف القليل من المرق وعصير الليمون المتبقي إذا لزم الأمر. نقسم الهريس بالسمك وبراعم بروكسل على أطباق وتقدم مع الصلصة.
الروبيان المشوي مع الصلصة البحرية
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