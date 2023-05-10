سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل

تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل

تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل .

تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل .

تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل .

تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل .

تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية

تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية .

تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية .

تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية .

تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية .