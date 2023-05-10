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سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 10 أيّار / مايو 2023 - 02:00
سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل
سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل

البوابة - سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل لذواقة ومحبي الأسماك. يعتبر سمك القد الشتوي المكون المثالي للتخسيس (المعروف أيضًا باسم سكري) وهو خفيف بشكل خاص. بسبب محتواها العالي من البروتين ، تعزز الأسماك عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يمكنها إذابة الدهون.

سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل

سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل

المكونات:

  • 4 شرائح سمك القد (حوالي 6 أونصات ، مع قشر) مملح
  • 3 جزر
  • 2 جزر أبيض
  • 14 أوقية من اللفت
  • 1 بصلة حمراء
  • 2 فص ثوم
  • 10 أوقية من كرنب بروكسل
  • 6 ملاعق كبيرة زيت زيتون
  • 2 ملعقة صغيرة هريسة (خلطة بهارات عربية)
  • 1 ملعقة كبيرة خل تفاح
  • 18 أوقية مرق الخضار
  • 1 أوقية من الفجل الطازج
  • 1 حفنة بقدونس
  • ½  ليمون عضوي (قشر وعصير)
  • فلفل أسود

سمك القد مع هريس الشمندر وصلصة الفجل

خطوات التحضير:

  1. تشطف الفيليه وتجفف وتتبل بالملح. قم بتنظيف الجزر والجزر الأبيض واللفت وتقشيره. يُقشر البصل والثوم ويُقطّعان إلى قطع صغيرة. قم بتنظيف وغسل كرنب بروكسل ، وإزالة الأوراق الخارجية والسيقان ، وقشر الأوراق الفردية من براعم بروكسل.
  2. تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر. يُقلى الجزر والجزر الأبيض واللفت مع نصف كمية البصل والثوم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. ثم يتبل بالهريسة ويضاف الخل ويذوب بالمرق. اطبخ الخضار على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح طرية.
  3. في هذه الأثناء ، بالنسبة للصلصة ، قشر وابشر الفجل جيدًا. يُغسل البقدونس ويُرجّ ويُقطّع جيداً. امزجي كلاهما مع 4 ملاعق كبيرة من الزيت وقشر الليمون وملعقة كبيرة من العصير. يُتبّل الصلصة بالملح والفلفل ، ويُترك جانبًا.
  4. يسخن الزيت المتبقي في المقلاة. تُقلى شرائح السمك على جانب الجلد على نار متوسطة لمدة 7-8 دقائق. اقلبه ، واقليه لمدة دقيقتين إضافيتين وتبله بالفلفل. تُقلى كرنب بروكسل مع البصل المتبقي والثوم في نفس المقلاة لمدة 3 دقائق ، ويُتبل بالملح والفلفل.
  5. تُهرس الخضروات الجذرية بهراسة البطاطا ، ويُضاف القليل من المرق وعصير الليمون المتبقي إذا لزم الأمر. نقسم الهريس بالسمك وبراعم بروكسل على أطباق وتقدم مع الصلصة.

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كلمات دالة:الفتالجزرسمكوصفات سمكسمك القد

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