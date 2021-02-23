سمك سلمون مشوي

هذا الطبق الصحي وغني بالأوميجا 3 الذي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

سلطة كولسلو الملفوف بالليمون الطازج والكمون

المقادير:

6 8 شرائح سلمون بالجلد

3 حبة باذنجان

تتبيلة السمك

4 فص ثوم مهروس

حبة فلفل حار

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بهارات سمك

3 ملاعق خل

عصير ليمونة كبيرة

3 ملاعق زيت زيتون

تتبيلة الباذنجان

3 فص ثوم مهروس

2 ملعقة زيت زيتون

ملح وفلفل وكمون

حفنة بقدونس مفري

حبة فلفل حار مفروم

ملعقة طحينة

للزينة

4 ملاعق كبيرة كافيار

شبت مفروم

شرائح ليمون حلو

الطريقة:

جهزي تتبيلة السمك بدمج المحتويات معًا في وعاء عميق للتتبيل، ثم تبلي السمك جيدًا من الجهتين. واحفظي الوعاء بالبراد ساعتين وغطي الوعاء بالبلاستيك.

إشوي الباذنجان بالقشر على النار ثم اتركيه يهدأ قليلًا، ثم قشري الباذنجان واهرسي بالشوكة.

إخلطي تتبيلة الباذنجان وأضيفيها فوق الباذنجان المهروس وقلبي جيدًا وغطيها وضعيها جانبًا لحين الاستخدام.

إدهني شبكة الشواية الجريل بالزيت واتركيها حتى ترتفع حرارتها. رصي قطع سمك السلمون على الشبكة مع عدم التقليب لحين النضج حتى لا تتفكك الأنسجة على الشواية.

إقلبي قطعة السمك بعد أن تنضج على الوجه الآخر لتأخذ علامة الشواء من الجانبين.

رصي قطع السمك في طبق كبير للتقديم وضعي بجانب السمك الباذنجان المشوي بالتتبيلة الشهية.

ضعي بعض حبات الكافيار فوق شرائح السمك ورشي الشبت وزيني بحلقات الليمون الحلو.

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