سموثي الفراولة والموز من ماكدونالدز في دقيقة واحدة نقدم لكم اليوم وصفة سموثي ماكدونالدز بالفراولة والموز المنعشة للغاية والتي يمكنك تحضيرها في دقيقة واحدة فقط! انت بحاجة الى عدد قليل من المكونات البسيطة ، وجهاز خفق مناسب لخلط هذا العصير.

سموثي الفراولة والموز من ماكدونالدز في دقيقة واحدة

المكونات:

3 أكواب فراولة

2 موز

1 ½ كوب لبن زبادي يوناني

1 كوب مكعبات ثلج

نصف كوب حليب في حالة استخدام فواكه مجمدة

سموثي الفراولة والموز من ماكدونالدز في دقيقة واحدة

الطريقة:

أضف جميع المكونات إلى الخلاط أو معالج الطعام (إذا كنت تستخدم فاكهة مجمدة ، أضف حوالي نصف كوب من الحليب)

امزج كل شيء معًا حتى يتجانس ويصبح مثلجًا .

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