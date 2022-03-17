سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة هذا سموثي نباتي سريع وغني باللون الوردي الغامق وقوام كريمي غني. حربي هذه الوصفة النباتية الشهية كبديل عن الوصفات المحضرة بالحليب.
سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة
المكونات:
1 كوب حليب لوز
1 كوب شوفان
14 حبة فراولة مجمدة
4 موزة مقطعة إلى قطع
1 ½ ملعقة صغيرة نكتار الصبار (اختياري)
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري)
الطريقة:
- يُمزج حليب اللوز والشوفان معاً.
- يضاف الفراولة والموز .
- يضاف نكتار الأغاف وخلاصة الفانيليا الى الخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.
اقرأ أيضاً:
فطائر الأناناس المذهلة بالقرفة
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)