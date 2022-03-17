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سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة

منشور 17 آذار / مارس 2022 - 03:00
سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة
سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة

سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة هذا سموثي نباتي سريع وغني باللون الوردي الغامق وقوام كريمي غني. حربي هذه الوصفة النباتية الشهية كبديل عن الوصفات المحضرة بالحليب.

سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة

المكونات:

سموثي نباتي بالشوفان بالفراولة

1 كوب حليب لوز

1 كوب شوفان

14 حبة فراولة مجمدة

4 موزة مقطعة إلى قطع

1 ½ ملعقة صغيرة نكتار الصبار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري)

الطريقة:

  • يُمزج حليب اللوز والشوفان معاً.
  • يضاف الفراولة والموز .
  • يضاف نكتار الأغاف وخلاصة الفانيليا الى الخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

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