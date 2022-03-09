فطائر الأناناس المذهلة بالقرفة إذا كان الأناناس هو فاكهتك المفضلة، فأنت بحاجة إلى تجربة وصفة فطائر الأناناس المذهلة هذه. هل تحتاجين إلى وصفة سهلة وسريعة ولذيذة؟ نقدم لك وصفة فريدة من فطائر الأناناس التي يمكنك صنعها باستخدام مجموعة قليلة من المكونات.

فطائر الأناناس هي بالفعل متعة فهي مقرمشة من الخارج وحلوة وناعمة من الداخل. سواء كانت للحفلات أو النزهات أو لأي مناسبة خاصة أخرى ، فإن فطائر الأناناس هذه ستجذب ضيوفك بنكهاتها. رشة من مسحوق السكر ومسحوق القرفة ، سيضفي نكهة خاصة على فطائر الأناناس الشهية.

فطائر الأناناس المذهلة بالقرفة

المكونات:

6 شرائح أناناس

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ كوب زيت نباتي

¾ كوب دقيق لجميع الأغراض

½ ملعقة صغيرة بودرة هيل أخضر

½ كوب حليب

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

الطريقة:

ينخل الطحين والبيكنج بودر معًا في وعاء. يُضاف مسحوق الهال والحليب ويُمزج جيداً لصنع عجينة ناعمة وخالية من التكتلات .

يوضع الزيت في قدر القلي. في هذه الأثناء ، تغمس شريحة أناناس واحدة في كل مرة وتسقط بعناية في الزيت الساخن. تقلى من الجهتين حتى تصبح مقرمشة وذهبية .

انقلي الفطائر الى منشفة / منديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد واتركيها جانبًا حتى تدفئ. ترش بمسحوق السكر ومسحوق القرفة .

تقدم فطائر الأناناس دافئة !

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