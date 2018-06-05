4 أطعمة للتخلص من سموم الجسم

الشاي الاخضر لفقدان الوزن ولرفع الطاقة

كلا ليست كل الأطعمة متشابهة، فهناك أطعمة تمدنا بالطاقة وأخرى بالفيتامينات، وهناك بعض الأطعمة التي تساعدنا على التخلص من السموم من أجسامنا بشكل طبيعي. تعالوا معنا لنتعرف على هذه الأطعمة وندخلها في نظامنا الغذائي اليومي للحصول على أكبر فائدة ممكنة.

الثوم

لا يعرف الثوم فقط بقدرته على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ولكنه معروف أيضا بقدرته على التخلص من السموم بشكل طبيعي في الجسم. تناول الثوم يحفز الكبد على انتاج إنزيمات تساعد على إزالة السموم وتنظيف الجهاز الهضمي.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر لا يساعد على فقدان الوزن فقط، ولكن احتساء الشاي الأخضر يمد جسمك بطن من المواد المضادة للاكسدة التي تزيد من وظائف الكبد وتسرع النشاط في الكبد. ويعزز الحصانة والقدرة على التحمل ويصد التعب ونقص الطاقة.

الزنجبيل

الزنجبيل غني بمضادة الالتهابات، كما يساعد الزنجبيل أيضا في العناية بالجهاز الهضمي. يمكنك فرم الزنجبيل واضافته الى الطعام لزيادة النكهة أو تناوله مخللا أو مبروشا مع المشروبات الطبيعية المنعشة.

الكرنب/ الملفوف

يقال بأن الملفوف غني بالمواد الغذائية والألياف والفيتامينات والمعادن. وهو من الاصناف الغنية بالنكهة والطعم المميز. كما أنه يساعد في تجفيف السوائل الزائدة في الجسم، والتي بدورها تعمل بشكل طبيعي لازالة السموم من الجسم.