هل تتنابع الحدث العالمي لمباريات كأس العالم 2022 في قطر؟ هل ترغب في تناول سناك خفيف وصحي بدون مواد حافظة أو ملوثات؟ في هذا المقال نقدم سناكات خفيفة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم.

سناكات خفيفة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم

الفشار

الفشار من ألذ وأفضل السناكات الصحية وأخفها أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم، ومن أهم فوائد الفشار أنه غني بمضاد الأكسدة البوليفينول والذي يحمي من خلايا الجسم ومن تراكم الجذور الحرة الضارة، ويرفع الفشار من خطر الإصابة بالأمراض المنزمنة مثل مرض السكري والضغط، ويساعد الفشار على تحسين تدفق الدم في الجسم، وتعزيز صحة الجها الهضمي، ويساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض سرطان الثدي.

الفشار عالي جداً بالالياف لأنه يعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض السمنة والسكري من النوع الثاني، ويساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

الترمس

يعتبر من أفضل السناكات الصحية والخفيفة لمشاهدة مباريات كأس العالم في منزلك، ومن فوائد الترمس أنه يعالج فقر الدم لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الحديد ويساعد في تكوين الهيموجلوبين، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز امتصاص الحديد التي تعود إلى احتوائه على فيتامين سي الضروري للجسم.

يعتبر الترمس مدر للبول، ومعزز لعمل الأمعاء بفضل محتواه العالي من المعادن والألياف الغذائية، ويساعد الترمس ايضاً على تخفيف الوزن، وزيادة الشعور بالشبع والإمتلاء.

الترمس من السناكات الخفيفة والمهمة للمرأة الحامل لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ويقي من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي.

المكسرات الصحية

تعتبر المكسرات الصحية وجبة خفيفة وصحية يمكنك تناولها عند مشاهدة مباريات كأس العالم في منزلك، من فوائد المكسرات الصحية أنها تساعد على تحسين صحة القلب والشرايين، وتساعد المكسرات الصحية على تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتعمل أيضاً على تقليل فرص الإصابة بجلطات الدم.

تتميز المكسرات الصحية باحتوائها على عنصر البوتاسيوم والذي يعد عنصر ضروري لنشاط العضلات، وبالإضافة إلى غناه بعنصر الفسفور المهم جداً للعظام والمخ.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة من أفضل السناكات التي يمكنك تناولها مع فنجان قهوة عربية أو قهوة أمريكية عند مشاهدتك مباريات كاس العالم، من فوائد الشوكولاتة الداكنة أنها تساعد على خسارة الوزن الزائد من خلال كبح الشهية.

من فوائد الشوكولاتة الداكنة تحفيز إنتاج هرمونات معينة قد توحي للدماغ بأن الجسم قد حصل على كفايته من الطعام، والتقليل من مستويات الدهون في الجسم.

الخضار المقطعة على شكل أصابع مع الديب

تعتبر الخضار المقطعة على شكل أصابع من أهم السناكات التي يمكنك تناولها خلال مشاهدة مباريات كأس العالم، ومن فوائد الخضار مثل الجزر والفلفل الألوان والخيار وأيضاً الكرفس فهي لا تحتوي على سعرات حرارية، وتحتوي على الكثير من الماء، وتعتبر الخضار مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية مناعة الجسم.

الخضار من السناكات المهمة لأمراض القلب والشرايين وتقي من مرض السكري، تعزز من صحة الجهاز الهضمي، ويمكنك تناول الديب الذي يحتوي على اللبنة مع بودرة الثوم أو البصل مع الخضار المقطعة، ومن فوائد اللبنة أنها تساعد على تنظيم معدل ضغط الدم، وتساهم في النمو السليم لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتمدّ اللبنة الجسم بالحيويّة والطاقة.

رقائق البطاطا الحلوة المقرمشة

رقائق البطاطا الحلوة المقرمشة من السناكات الخفيفة يمكنك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم، ومن أهم فوائد البطاطا الحلوة أنها تعمل على تعزيز صحة الشرايين والقلب، وهي غنية بالبوتاسيوم والبوتاسيوم وتعمل على ضبط ضغط الدم، وتعد مصدر للنشويات والكربوهيدرات المهم والأساسي للطاقة في الجسم، كما تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم وتقاوم الأنسولين لمرضى السكري، وتعالج التهابات الربو والجهاز التنفسي.

رقائق البطاطا الحلوة المقرمشة من السناكات التي تحمي من نزلات البرد، وتساعد البطاطا الحلوة على هدوء الأعصاب والاسترخاء وتحسين التعلم والذاكرة وعلاج الأرق، أما من الناحية الجمالية البطاطا الحلوة هي مصدر لفيتامين أ، والبيتاكاروتين كمضاد أكسدة قوي لتحييد الجذور الحرة، ومن فوائد البطاطا الحلوة أنها تكافح التقدم في السن وعلامات الشيخوخة والتجاعيد وتزيد من إشراقة ونضارة البشرة.

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