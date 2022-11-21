موديلات أزياء بتدرّجات اللون الأخضر تعتبر من الأزياء المهمة والأساسية والمميزة لهذا العام، والتي يجب أن تكون في خزانة كل سيدة تهتم بأناقتها بشكل دائم.

وبمناسبة انطلاق الحدث الأكبر في العالم مونديال قطر 2022، اخترنا اليوم مجموعة موديلات أزياء بتدرّجات اللون الأخضر لدعم المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم 2022 المقدمة من محلات زارا العالمية، لا بد أن تكوني لافتة للأنظار بإطلالة تعبر عن حبكِ ومشاركتكِ للمنتخب السعودي في مباريات كأس العالم.

ماذا يعني اللون الأخضر في الملابس؟

اللون الأخضر في الملابس يعتبر من أجمل الألوان، ويعتبر أيضاً من الألوان التي تؤثر على تفكيرنا بشكل إيجابي ومزاجنا، فهو من الألوان التي تدل على السلام والمحبة والفرح والسعادة ايضاً، بالإذافة إلى الطمأنينة والرخاء والهدوء، ولهذا السبب يتم استعمال هذا اللون في المستشفيات والمرافق العامة وفي ديكورات المنزل لتهدئة الأعصاب.

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