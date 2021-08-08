كيف نحتفل بالسنة الهجرية الجديدة مع الأطفال؟

في الأوّل من محرم ومن كل عام هجري تحتفل الأمّة العربية والإسلامية برأس السنة الهجرية، وفي هذا اليوم يستذكر المسلمون خروج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة هارباً من ظلم قريش إلى المدينة المنورة والتي استقبلته بالتهليل والترحيب والغناء ليبدأ تاريخ المسلمين وتقويمهم الخاص.
والتاريخ الهجري أو التقويم الهجري هو تقويم إسلاميّ يحدد تواريخ أيّام السنة القمريّة، ويعتمد المسلمين في تحديد التاريخ الهجريّ على "القمر" وعلى دورته الشهرية وشكله لتحديد الأشهر.
أمّا سبب تسمية التقويم الهجريّ بهذا الإسم، فهو مرتبط بتاريخ تحديده؛ حيث يعتبر الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - أوّل من أنشأه وواضع هذا التقويم. وقد حدّد لبداية هذا التقويم منذ بداية هجرة الرسول الكريم محمد بن عبد الله " صلّ الله عليه وسلّم " من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة، أي في الثاني عشر من ربيع الأوّل لأوّل سنة في بداية التقويم، وهي ما توافق العام الستمئة والثاني والعشرين الميلادي.
طقوس الاحتفال في الدول الاسلامية:
تبادل التهاني في المسجد بعد صلاة الفجر أو الظهر، حضور محاضرات دينية تتحدث عن هذا اليوم وتروي أحداثه ومدى معاناة الرسول الكريم في الهجرة ليبدأ عصر الإسلام الجديد.
تبادل الرسائل النصية وعبارات التهنئة والاكثار من الصلاة على النبي الكريم.
يشرح الاجداد والآباء للاطفال سبب العطلة والاحتفال بهذا اليوم، ويتحدّثون عن يوم رأس السنة الهجرية وما يعنيه للمسلمين، ليحب الطفل رسوله الذي ضحّى لأجله، فيتعرّف على تاريخ الإسلام من خلال القصص والاحتفاء بهذا اليوم.
من الطقوس أيضا أن توزّع النساء التمور وماء زمزم والقهوة العربية، بالإضافة إلى الحلوى على الجيران وأهل البيت والضيوف في هذا اليوم، وتحاول الأمهات تنمية حب الله ورسوله ليعرف الأبناء أهمية هذا اليوم في التاريخ الإسلامي.
من الحلويات التي غالباً ما تُقدم في هذه المناسبة حلوى (المشبك)، والتي تُحبّ الأمهات توزيعها على أطفالهنّ في هذا اليوم احتفالاً به، وتوزع على أطفال الجيران والأقارب أيضاً؛ فهو يوم يُستحبّ به الفرح.
رسائل ومسجات بمناسبة العام الهجري الجديد 1443
- بقلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبالسنة الجديدة هنيتك. أتحدّى العالم وأنا معاك.. وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك .. ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي .. أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معاك.
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنّيك قبل البشر.
- راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها، لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها.
- باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجد.
- يا طيور السلام مرّي عليهم .. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.
- بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنيك يا أحلى إنسان. يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.
- كل سنة تمر لا جديد، وهالسنة ما أدري ويش يصير، لكن الأهم إنك عني مو بعيد وحبّك يسري في قلبي مِن وريد لوريد.
- لو جرحنا وانجرحنا .. خلنا ننسى أو نتناسى .. المهم نبدأ سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.
- حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.
- مرت سنة بكل ما فيها ومرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسا معايا فيها.
- باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة، ونتمنى كل حاجة جديدة نتفاءل فيها بحياة سعيدة.
- أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعوّدت على فنونك، وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.
- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر.
- اللهم اجعل أيامها شبيهة بها جميلة: مثلها نقية: كقلبها طاهرة كروحها.
- أتحدى العالم وأنا معاك وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك، ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.
- حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.
- يا أغلى البشر والأحباب، سنة جديدة عالأبواب، ودمعي والله على حد الأهداب، قرّرت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.
- تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وانت سعيد، وعمر مديد وبوسة إلك يا أغلى حبيب.
- الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك، والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت، أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الجديد، وكل عام وأنت بخير.
- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.
- قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنة الجديدة يهنيك.
- أقدم لك عيديّة اعتبرها عيدية براس السنة الميلادية بوسة لأحلى خدود وردية.
- من قالك إنّي في عيد أو إني سعيد يوم أشوفك هو العيد وكل عام وإنت بعمر جديد.
- مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفوظ، وكل عام وإنت بخير.
- مرت سنة بكل ما فيها، وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها.
- لك ثلاث وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام وأنت بخير.
- أنا وقلبي فدى عيونك.. تعودت على فنونك.. وما أبي سنة جديدة بدونك.. أبى أعيش روعة جنونك.
- كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني، كل عام وانت الأول.. في حياتي وقلبي وعقلي.
- يا ورد روح لحبيبي وقوله أنا هدية لك من إنسان بحبك ويقول لك كل عام وإنت بخير.
- نفسي أسمع كلمة كل عام وإنت بخير وتنسى إنّي في يوم جرحتك وأذيتك يا طير.
- أعايدك جعـلك طـيلة العمر وإنت بخـير.. وأزف لك باقة ورد بالعطـر فـواحة. مدري ظروفك ولا وقتك قسى، ولا قلبك نسى اللي منعتك تقول: كل عام وأنت بخير.
- يا شمس الكون نوري على حبيبي واحملي سلامي له، وقوليله كل عام وإنت بخير.
- مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمنّى لكم سنة حب بلا دموع.
- أعذب تهنئة.. لأعذب إحساس.. يا اللي غلاك.. ماله قياس.. كل عام وإنت أسعد ناس.
- الآن ولأوّل مرة حصرياً، وعلى شاشة تليفونك، وقبل كل الناس، كل سنة وانت طيّب.
- تليفوني مسكين حرارته أربعين، وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين، ويقوللهم كل سنة وانتم طيبين.
- نصيحة محب شوف نفسك هالسنة وحاسبها، وشوف غلطاتك وعدّلها، وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.
- بتبدي سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة، نبي كل شيء جديد نتفاءل فيه بسنة سعيدة. أنا وقلبي فدى عيونك.. أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك. أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا وقلبي، وروحي وإحساسي برضو معاك.
- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنّة ربي سكناك.
- الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك، والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان، كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني.
- نصيحة مُحب .. شوف نفسك هالسنة وحاسبها .. وشوف غلطاتك وعدّلها .. وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.
- تبدأ سنة جديدة ولا نريد رسائل قديمة .. نريد كل شيء جديد نتفاءل فيه بسنة سعيدة. البقية في حياتك .. ننعي لك السنة القديمة .. أعاننا الله جميعاً .. بالصبر والسلوان.
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