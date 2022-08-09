سندويتش سلطة البيض اليابانية يقولون أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم ، ولكنها أيضًا الوجبة التي تحدد مستوى طاقتك خلال اليوم! نقدم لكم اليوم وصفة شهية من المطبخ الياباني لفطور صحي وشهي.

سندويتش سلطة البيض اليابانية

المكونات:

10 بيضات كبيرة

نصف كوب مايونيز ياباني

1 ملعقة صغيرة سكر

فلفل أسود حسب الحاجة

شرائح خبز الحليب

لتحضير المايونيز

ربع كوب مايونيز عادي

نصف ملعقة صغيرة ملح كوشير

نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1 ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة صغيرة خل أرز

ثلج

سندويتش سلطة البيض اليابانية

الطريقة:

1. في وعاء ، أضيفي الماء وملعقة كبيرة من الخل (يساعد ذلك على تقشير البيض بسهولة لاحقًا). أضف البيض واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق. قم بتغطيته لبضع دقائق أخرى.

2. بينما يغلي البيض ، اخلطي المايونيز والملح والسكر والخردل والصلصة الحارة وعصير الليمون والخل معًا لصنع المايونيز على الطريقة اليابانية. غطيها بغلاف بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لحين الحاجة.

3. بمجرد أن ينضج البيض ، اتركيه يرتاح في حمام جليدي لمدة خمس دقائق. ثم قشريه.

4. يقطّع البيض إلى نصفين ويفصل بياض البيض والصفار إلى وعاءين منفصلين.

5. اخلطي صفار البيض مع ملعقة صغيرة من السكر ، ومسحوق الفلفل الأسود للتتبيل ، والمايونيز الياباني حتى يصبح كل شيء ناعمًا ودسمًا.

6. يقطع بياض البيض إلى قطع صغيرة ويقلب مع خليط صفار البيض الكريمي.

7. أضيفي سلطة البيض بين قطعتين من الخبز واتركيه يرتاح لمدة خمس دقائق.

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