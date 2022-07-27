سندويشات سلطة الدجاج بالفراولة وصفة سهلة وسريعة وصحية تحتوي سلطة الدجاج بالفراولة على الفراولة وجوز البقان وصلصة بذور الخشخاش. جربي سلطة الدجاج اللذيذة هذه مع كرواسون أو مع طبق به المقرمشات.

سندويشات سلطة ال دجاج بالفراولة

المكونات:

نصف كوب مايونيز

2 ملاعق صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة عسل

2 ملاعق صغيرة بذور الخشخاش

2 كوب دجاج مطبوخ ومقطع

1 كوب فراولة مقطعة شرائح

نصف كوب قطع بقان

1 ساق كرفس مفروم

2 سيقان بصل أخضر مفروم

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

سندويشات سلطة ال دجاج بالفراولة

الطريقة:

اخلطي المايونيز وعصير الليمون والعسل وبذور الخشخاش معًا في وعاء متوسط.

يُضاف الدجاج والفراولة والجوز والكرفس والبصل الأخضر والبقدونس تخلط جيداً.

يتبل بالملح والفلفل .

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