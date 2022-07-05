وصفات العيد: أسياخ لحم الغنم المشوية تحتوي هذه الوصفة الشهية على قطع لحم الغنم المتبلة والمصفوفة على أسياخ ومشوية على الفحم على نكهات رائعة. يمكنكم تقديمها مع البطاطا المقلية بإكليل الجبل والثوم والسلطة والخبز اللبناني.

وصفات العيد: أسياخ لحم الغنم المشوية

مكونات أسياخ لحم الغنم المشوية:

½ كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة كبيرة خل أحمر

1 ½ ملاعق كبيرة من الأوريجانو الطازج المفروم

2 حص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 رطل من فخذ الخروف منزوع العظم ، منزوع من جميع الدهون ومقطع إلى مكعبات بحجم بوصة واحدة.

وصفات العيد: أسياخ لحم الغنم المشوية

الطريقة:

الخطوة 1

اخفقي زيت الزيتون وعصير الليمون والخل الأحمر والأوريغانو والثوم والملح والفلفل معًا في وعاء متوسط. أضيفي مكعبات لحم الضأن وقلبيها حتى يغطى اللحم بالتتبيلة. غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو طوال الليل.

الخطوة 2

قومي بتسخين الشواية الخارجية للحصول على حرارة متوسطة إلى عالية تدهن الشبكة بقليل من الزيت.

الخطوة 3

يشوى لحم الضأن المتبل في أسياخ مع الاحتفاظ بأي تتبيلة متبقية. اشوي الأسياخ حتى تنضج حسب الرغبة، من 10 إلى 12 دقيقة ، مع تقليبها بين الحين والآخر للطهي المتساوي.

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