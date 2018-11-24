سندويشات كيساديا بالجبن

كيساديا سندويشات بثلاث انواع جبن من المطبخ المكسيكي ..

المقادير:

100 جرام جبن شيدر مبشور

100جرام جبن رومي مبشور

100جرام جبن جودا مبشور

1 فلفل حار ، قطع صغيرة

1 بصلة، قطع صغيرة

8 قطع خبز تورتيلا (٤ قطع خبز شامي/عربي)

الطريقة:

اخلطي الجبن مع البصل والفلفل الحار في إناء صغير.

قومي بثني خبز التورتيلا على شكل نصف دائرة.

احشي الخبز بخليط الجبن.

ادهنيه بالقليل من الزيت من الاعلى.

ضعيه في سخان الخبز ليذوب الجبن ويصبح لون الخبز ذهبي فاتح.

قدميه ساخنا.