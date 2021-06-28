سهرة السيدات كل خميس في جونز سوشال

يقدم جونز سوشال، الوجهة المميزة التي تضم صالة أنيقة وقاعة طعام لتناول أشهى أطباق المشاركة، سهرة السيدات الجديدة التي تحتفي بالطعام اللذيذ والمشروبات المميزة في أجواء من الموسيقى والألحان المرحة مع دي جي بلايز.

واعتبارًا من الخميس 1 يوليو، تستقبل الوجهة الأنيقة سهرة لا تنسى في أجواء من الاسترخاء والمرح تتضمن ثلاثة أنواع من المشروبات وخيارًا من طبق طعام واحد بسعر 99 درهمًا إماراتيًا.

ويستقبل السيدات لدى وصولهنّ جواز سفر جونز سوشال الذي يأخذهنّ في رحلة عبر القارات لجمع الطوابع والمشروبات .

استوحيت أجواء السهرة من النكهات المتنوعة من جميع أنحاء العالم، بينما تطهى أطباق جونز سوشال في فرن الفحم للحصول على أطباق ذات نكهة مدخّنة فريدة. ومن ضمن الأطباق المقدمة خلال أمسية السيدات كلاماتو فريت، وأعواد التوفو ورقائق البطاطس بالتوابل وأصابع الكوسا المقلية وطبق سموكي بيبلوس أو كوردوبا كروكيت وغيرها من الأطباق التي تبدأ معها المغامرة.

ولأجواء لا مثيل لها، يقدم الدي جي بلايز الألحان الرائعة التي ستنسيكم حرارة الصيف مع موسيقاه المرحة.

لا تفوّتن أمسية السيدات في جونز سوشال كل يوم خميس مع ألذ المشروبات والمأكولات وأجمل الأجواء على وقع الموسيقى.

لمزيد من المعلومات أو للحجز، الرجاء زيارة الرابط: https://www.jones-social.com/

سهرة السيدات في جونز سوشال

العرض: سهرة السيدات وتتضمن 3 مشروبات مختارة وطبقًا واحدًا

اليوم: كل خميس اعتبارًا من 1 يوليو، من الساعة 7 مساء إلى 1 صباحًا

المكان: جونز سوشال، فندق ميلينيوم مطار دبي

السعر: 99 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد s

نبذة عن جونز ذا كروسر

تأسست علامة جونز ذا كروسر في أستراليا عام 1996 وهي مجموعة متخصصة بالأغذية وتعمل في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية بالإضافة إلى مخازن الأجبان الفاخرة للذواقة وإعداد شرائح اللحم البارد والمخبوزات والحلويات والأطباق الخفيفة الجاهزة التي تقدم جميعها في مقهى أنيق حاصل على الجوائز. تدير علامة جونز ذا كروسر 23 فرعًا حول العالم.

حول فنادق ميلينيوم وكوبثورن

فنادق ميلينيوم وكوبثورن شركة عالمية تتخذ من لندن مقرا لها، وتملك وتدير وتشغّل أكثر من 145 فندقا في حوالي 80 موقعا حول العالم. وتقع الفنادق التابعة لها في أبرز المدن العالمية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي والدوحة وبكين وشانغهاي وسيول وسنغافورة وهونج كونج. فنادق ميلينيوم وكوبثورن هي الذراع الفندقي لشركة التطوير العقاري العالمية سيتي ديفيلوبمنتس ليميتيد (سي دي إل) وهي شركة مدرجة في سنغافورة. وتضم المحفظة العالمية للشركة أربع علامات فندقية تشمل مجموعة لينج، ومجموعة إم، ومجموعة ميلينيوم، ومجموعة كوبثورن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. وتضم الشركة مجموعة متنوعة من الفنادق المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تتمتع بمواقعها المتميزة وتوفيرها وجهة مثالية للمسافرين بهدف الأعمال أو السياحة. تم إدراج فنادق ميلينيوم وكوبثورن في بورصة لندن للأوراق المالية في العام 1996، وتم شطبها في 11 أكتوبر 2019 بعد عملية خصخصة ناجحة أطلقتها الشركة.

وتشغل فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا 44 فندقًا بما يقارب 15,000 غرفةً إضافةً إلى 32 فندقًا حول المنطقة خلال الفترة المقبلة. ولقد انطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا من فندقٍ واحدٍ في أبوظبي للتوسع فيما بعد إلى الإمارات والدول المجاورة حيث تعد من إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق الإقليمية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد استطاعت الشركة إبرام العديد من الشراكة الهامة مع ملاك هامين في المنطقة

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