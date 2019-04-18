سيدات هذه الأبراج لا تستطعن مقاومة مراسلة شركائهن السابقين

الانفصال عن شريك ربطتك به علاقة رومانسية، ليس بالأمر السهل، ولكن قد يكون قطع كل الصلات بهذا الشخص أصعب من الانفصال نفسه، فمن الطبيعي أن نمر بمواقف أو نرى أشياء تذكرنا بهذا الشريك السابق، وتدفعنا للسعي وراء التواصل معه، من خلال مراسلته أو الاتصال به.

وربما يكون بعضنا أكثر عرضة لذلك من الآخرين لعدة أسباب، بما في ذلك طبيعتنا وشخصيتنا وأبراجنا التي تؤثر على ميولنا وسلوكياتنا، ووفقا لمجلة "إيليت ديلي"، هذه الأبراج التالية هي الأكثر ميلًا لمراسلة شركائهن السابقين:

برج الحمل (من 21 مارس إلى 19 أبريل)

سيدة الحمل مندفعة بطبعها، وعندما يخطر ببالها أمرًا ما، لا يمكن ردعها، فهي تثق في حدسها قبل أي شيء، ولا تستغرق الكثير من الوقت في تقييم إيجابيات وسلبيات قرارها.

كما تساعدها طبيعتها القوية على تجاوز مرحلة الانفصال بسرعة وتصل إلى مرحلة الصداقة قبل الأوان، وهذا يدعم قرارها بالتواصل مع شريكها السابق.

برج الجوزاء (من 21 مايو إلى 20 يونيو)

تجيد سيدة برج الجوزاء التواصل مع الآخرين، ومراسلة شريكها السابق يبدو كأمر بسيط ولا يتطلب الكثير من التفكير، فهي لا تخشى مراسلة شريكها السابق للتعبير عن مشاعرها أو رغبتها في التصالح أو التنفيس عن غضبها من انتهاء العلاقة، في رسالة نصية.

برج السرطان (من 21 يونيو إلى 22 يوليو)

سيدة السرطان عاطفية وتتأثر بشدة مع انتهاء علاقتها، فعندما يفوز رجلًا بقلبها، تتخلى عن دفاعاتها وتحبه من كل جوارحها، مما يصعّب عليها تقبل الانفصال، ويدفعها لمراسلة شريكها السابق في محاولة يائسة للتوصل إلى سبب فشل وانتهاء العلاقة.

المزيد من أبراج:

هذه الأبراج مغرمة بالخيانة وتكرّرها دائمًا

أبرزها الجوزاء...الإفراط في التفكير مشكلة هذه الأبراج

بينها القوس...هذه هي أكثر الأبراج عاطفية