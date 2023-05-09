سيرومات العناية بالشعر المثالية للصيف‎‎

العناية بالشعر في فصل الصيف من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والاهتمام بها فكم التلف الهائل الذي يتعرض له الشعر في فصل الصيف لا يقارن مع ما يحدث في باقي الفصول، من التجعد الشديد وجفاف الشعر والتساقط المستمر إلى مشاكل بهتان اللون وزيادة افراز الدهون الضارة غير المغذية الشعر، تشكل جميع هذه العوامل أهم المشاكل التي يواجهها الشعر في فصل الصيف.

لا يمكن لشامبو الشعر والبلسم إعطاء التغذية الكافية التي يحتاجها شعرك، بل من الممكن أيضا في بعض الأحيان أن يزيد بلسم الشعر مشاكل الشعر لاحتوائه على نسب عالية من البرابين المصنع الضار والسيليكات، سواء سيليكات الكالسيوم أو أي عناصر كيميائية أخرى.

وسوف نتناول لك في هذا المقال أفضل منتجات وسيرومات الشعر التي ستعيد الحيوية والحالة الصحية الطبيعية التي يحتاجها شعرك لشعر مثالي.

أفضل منتجات وسيرومات الشعر في فصل الصيف:

سيروم أبيه رويال لتنشيط فروة الرأس

مستوحى من فضائل الطبيعة فمن غذاء ملكات النحل وخليط العسل الأسود وشمع العسل المغذي للشعر، ابتكرت جيرلان مصل الشعر المميز أبيه رويال.

في محميات النحل التي أنشأتها جيرلان في دول آسيا يتم أخذ المكونات الخام لهذا المنتج القوي وتصنيعها في معامل جيرلان حيث كشفت الدار عن أن تركيبة هذا المنتج هي طبيعية بنسبة سبع وتسعون بالمئة من التركيبة الاجمالية وليس الخام.

ويعتبر علاجا أكثر من كونه مساعدا للتصفيف، يضمن نمو مثالي للحصول على خصل شعر كثيف، صحية وقوية وأكثر لمعانا بمرور الوقت . خيارك المثالي للحصول على شعر صحي ولامع.

كيراستاس باريس سيروم الأطراف المتقصفة

سيرومات شركة كيراستاس للشعر تشكل خيارات واسعة ومتعددة لكن اخترنا لك أفضل وأقوى سيرومات هذه الشركة.

فبوليكواترينيان ثلاثون أحد أهم المستخلصات التي تعد خليط من المواد الطبيعية والكيميائية الهامة لتغذية الشعر والتي تضمنها سيروم كيراستاس للأطراف المتقصفة.

أما أبرز ما يميز هذا المنتج هو الغنى البروتيني الضخم وجرعة من مادة النياسيمانيد المرطبة ومغذية لفروة الشعر.

متوفر ابتداء من 46 يورو على الموقع الرسمي للشركة.

سيروم مزيج زيت الجوجوبا من علامة باترن

الخيار الأفضل للشعر الخشن بفضل تركيبته التي تمت صياغتها مع وضع جميع أنواع تجعيد الشعر ونقاط الخلل والمشاكل التي يعاني منها الشعر المجعد في الاعتبار، حيث يغوص مصل الجوجوبا الخاص بالعلامة التجارية باترن ومصل الشعر المستخلص من ثمر الورد في شعر هش منخفض المسامية لإضافة رطوبة دائمة ، مما يضيف لمعانا صحيا ونعومة لشعر مثالي.

استخدميه على شعر جاف أو مبلل، اخلطيه بكريم تصفيف، او جربي تدليكه مباشرة على فروة رأسك لتقليل الجفاف والحكة.

يبدأ سعره من 19 يورو.

