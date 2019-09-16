سيطري على مشاكل المثانة المحرجة في سن الخمسين بتلك الطرق الطبيعية 

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في المثانة، ولكن أوضح الخبراء أنه بحلول سن الـ 50، تصاب حوالي 68 % من السيدات من مشاكل المثانة المحرجة والتي عادة ما ينتج عنها سلس البوب او العجز عن السيطرة عن المثانة.

وفي حين أن هناك علاجات طبية لتلك المشكلة، إلا أنه هناك الكثير من العلاجات والطرق الطبيعية البسيطة تساعد في السيطرة على مشاكل المثانة، ونقدمها لكِ من خلال مجلة "ومانز وورلد" فيما يلي:

تمارين البيلاتس

أوضح باحثون نرويجيون إن تمارين البيلاتيس تساعد في تعزيز الحوض، إذ وجدوا أنها ساهمت بالفعل في تعزيز القدرة على التحكم في المثانة لـ 83٪ من النساء اللائي يجربنها.

المغنيسيوم

بعد سن الـ 50، تزداد مشاكل المثانة التي كثيرًا ما تؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل أكثر من مرة لاستخدام الحمام، وللسيطرة على تلك المشكلة، يوصي الخبراء باستهلاك ملعقة صغيرة من "حليب المغنيسيا" المعروف أيضًا باسم أكسيد المغنسيوم عند الخلود للنوم، حيث تمنع تشنج عضلات الحوض التي توقظك عند امتلاء المثانة.

حبوب الصويا

يساهم القلق في زيادة مشاكل المثانة، حيث يؤثر التوتر على الأعصاب، بما في ذلك الاعصاب التي تتحكم في المثانة، ولحل تلك المشكلة، يوصي الخبراء بحبوب الصويا، وهي تشبه المكسرات.

كل ما تحتاجين إلى فعله هو إضافة نصف كوب من حبوب الصويا إلى روتينك الغذائي، حيث كشفت دراسة كورية أن هرمون الاستروجين النباتي الموجود في البقوليات، يهدئ أعصاب المثانة، كما وجدوا أنه يساعد 72٪ من السيدات اللواتي يعانين من تلك المشكلة.

شرب الماء

وفقا للخبراء، الحرص على رطوبة الجسم يساعد في التخلص من البكتيريا، حيث وجدوا أن شرب الماء باستمرار يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة 48٪.

فيتامين C

بعد فترة انقطاع الطمث، تزيد التغيرات الهرمونية من خطر الإصابة بالتهابات المثانة، ولكن استهلاك 500 ملغ من فيتامين C يوميًا، يقلل من هذه المخاطر بنسبة 60 ٪.

هذا وأوضح الخبراء أن هذا الفيتامين يجعل البول أكثر حمضية ويعطل نمو البكتيريا وينشط الخلايا المناعية، ولكن يجب استشارة الطبيب أولًا بشأن الجرعة المناسبة.

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