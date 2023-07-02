شانيل تبتكر خط مجوهرات من وحي أيقونة الحظ.. الرقم 5

طرحت دار الأزياء والمنتجات الفاخرة العريقة شانيل Chanel مجموعة مجوهرات شانيل Chanel N°5 لإطلالة راقية هذا الموسم من خلال دمج الذهب الأبيض أو البيج مع الماس في هذه المجموعة ولتتبع ملامح الرقم 5، الرقم المفضل لدى المصممة والمؤسسة "جابرييل شانيل" Gabrielle Chanel، في مجموعة مجوهرات راقية واستثنائية متعلقة بجمالية هذا الرقم ومستوحاة من خطوط وانحنائات هذا الرقم الهندسي والذي شكل رقم الحظ الخاص بالمصممة "جابرييل بونور شانيل"، تمنحك جرأة وقوة لا مثيل لها.

يشار على الرقم 5 على أنه رمز خاص للدار حيث يعد الرقم أيقوني ومرتبط بأكثر ابتكارات الدار شهرة على مر التاريخ وهو عطر "شانيل الرقم خمسة" (N°5)، ومثل العلامة الخامسة من دائرة الأبراج الفلكية أيضا وهي رمز مادموزيل شانيل الفلكي.

وتعكس هذه المجموعة الأولى في تاريخ المجوهرات الراقية جميع جوانب العطر الأيقوني، معبرة ببراعة عن السحر الباريسي الدائم لعطر N°5.

ومن خلال قطع مجوهرات مرنة وهندسية مستوحاة بجميع الأحوال من العطر وزجاجته الفريدة والتصميم الهندسي المميز الذي يتميز به الميدان الشهير في باريس "بالاس فاندوم"، تعبر شانيل عن الجوانب المختلفة للدار، والتي تمنح المرأة إطلالة فاخرة هذا الموسم مع هذه المجموعة المميزة من المجوهرات الراقية.

خاتم من الذهب الأصفر للمرأة الجريئة من شانيل

خاتم n°5 من Chanel من الذهب الأصفر عيار 18، مرصع بـ5 ألماسات قطع بريانت بوزن إجمالي 0.15 قيراط. يتميز هذا الخاتم بتصميمه على شكل رقم 5 الفاخر والذي يمنح المرأة إطلالة جميلة في جميع المناسبات، فهو كباقي قطع المجموعة قطعة "جوكر" تناسب الإطلالة النهارية أو المسائية.

بالتفافة من الذهب الأصفر الأنيق. وللاحتفال بمرور 100 عام على N°5، العطر الأيقوني للدار، اختار دار مجوهرات شانيل Chanel هذا التصميم من الذهب والماس لتتبع خطوط الرقم المفضل لدى مصممة الدار الأصلية "جابرييل شانيل"، مما أدى إلى ولادة خط يرمز إلى الحظ السعيد لها ولدار شانيل.

قلادة من الذهب الأصفر الفاخر بتفاصيل أنثوية وناعمة

قلادة n°5 من Chanel مصممة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط ومرصعة بالألماس النقي، مع 5 ماسات قطع بريانت بوزن إجمالي 0.13 قيراط.

وتتميز هذه القلادة بتصميمها المميز على شكل رقم 5 بوسط القلادة مع حبة الألماس تتوسط القلادة الفاخرة، وحبات ألماس تزين نهاية القلادة.

وتتيح حلقات القلادة المختلفة الموجودة على السلسلة ارتداء القلادة إما في بشكل طويل أو قصير لتمنح المرأة أجمل الإطلالات وأكثرها تنوعا.

أقراط أذنين بموديل الثريا.. فخامة لا نظير لها

أقراط n°5 من الذهب الأبيض من Chanel، مصممة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط وحبيبات الألماس النقية والثمينة، ويمكن ارتداء الأقراط مع الجزء الطويل المتصل خلف شحمة الأذن أو كقرط بسيط للأذن.

وتتميز هذه الأقراط بتصميم فريد من نوعه أيضاً من رقم 5 المصمم من الذهب الأبيض مع طبقة رقيقة من تصفيح الروديوم وحبات الألماس المصممة على كل الأقراط مع 72 حبة ألماس فاخرة تتدلى من الأذن كقطرات المطر الشفافة والنقية.

خاتم من الذهب الأبيض الخالص برمز شانيل الأيقوني

خاتم n°5 المصمم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط من شانيل Chanel مشكل بخام سميك برقم 5 المرصع كله بـ19 حبة ألماسية قطع بريانت بإجمالي 0.20 قيراط مع حجر وسط الرقم المصمم أيضاً من الألماس بقطع بريانت وزنه 0.25 قيراط.

يزيد هذا الخاتم على إطلالتك فخامة وأناقة وهو بلا شك أحد أهم وأكثر قطع المجوهرات رقي لهذا الموسم.

واختيرت العارضة الأميريكية "ريبيكا لوندواغ" كوجه إعلاني لهذه المجموعة التي طرحت في متاجر العلامة الفاخرة.