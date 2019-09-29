شاهد.. أبرز إطلالات نجمات الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

شهدت السجادة الحمراء لمسرح المارينا في مدينة الجونة توافد العديد من نجوم ونجمات الفن لحضور فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وحرصت النجمات على الظهور بأفضل ما لديهن من فساتين.

وكانت هناك بعض الإطلالات التي شهدت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ترصدها "البوابة" في التقرير التالي:

هند صبري

خطفت النجمة التونسية هند صبري، الأنظار إليها بعدما ظهرت ببدلة رجالي وكانت هي الزي المفضل لديها حسب تعبيرها، حيث ارتدت بدلة رجالي باللونين الأبيض والأسود، وحرصت على عدم غلق أزرار الجاكيت وتركتها مفتوحة إضافة إلى بنطال أسود وقميص أبيض ونسقت إطلالتها بشعر منسدل ومكياج هادئ وانتعلت كعب عالي.

غادة عادل

لفتت الفنانة غادة عادل الأنظار بأزيائها، خلال ظهورها على الريد كاربت، حيث أطلت بفستان أسود غير منقوش والذي تميز بأنه مكشوف البطن "ستومك"، وذو كتف واحد، بالإضافة إلى أنه ذو بطانة قصيرة.

حلا شيحة

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة، بإطلالة جريئة حيث تألقت فور ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان ما جذب عدسات المصورين إليها، وحرصت على التقاط العديد من الصور.

وارتدت حلا شيحة، فستانًا مكشوفًا من الجانبين وبدون أكمام وتميز الفستان بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف، واعتمدت تسريحة شعر "ويفي" بسيطة ومكياج هادئ ونسقت إطلالتها بحقيبة يد سوداء صغيرة مع بعض الحُلى الذهبي.

صبا مبارك

حبست الفنانة صبا مبارك الأنفاس بإطلالتها بفستان يحمل اللونين الأبيض والفضي، وتألقت الفنانة صبا مبارك، على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت صبا مبارك، وهي مرتدية فستان ذو كم واحد طويل، بينما تداخل قماش من اللون الفضي على جانب واحد، واتسم الفستان بقصة التنورة الواسعة.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا، على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي، لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، وظهرت بفستان أسود "كت" قصير، مخطط بخطوط سيلفر لامعة.

واعتمدت شيرين رضا على شعر كلاسيكي مرفوع، مع مكياج بألوان الروز الهادئة، كما ارتدت حذاء أسود لامع، وحقيبة سيلفر، مع أقراط طويلة ألماسية.

درة زروق

فاجأت الفنانة التونسية دُرة زروق، متابعيها بالظهور بفستان من تصميم زهير مراد في حفل ختام مهرجان الجونة، وجاء ظهور دُرة زروق، بالفستان دون إجراء أي تعديل عليه وحرصت على إظهار شعرها على طريقة Bun نظرًا للتطريز الموجود على أحد الأكتاف.

وارتدت فستانًا باللون البيبي بلو المزين بحبيبات براقة باللون الفضي، بدون أكمام، واتسم الفستان بالكامل بالتطريزات، وزُين من عند منطقة الصدر بالريش الناعم، وإكسستنشن طويل من الخلف، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع على شكل كعكة، ومكياج بالألوان الترابية وأحمر شفاه نيود.

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة والذي أقيم في مدينة الجونة على مسرح المارينا، النجوم أحمد السقا وليلى علوي وسيد رجب وحنان مطاوع وسماح أنور وصبرى فواز وتارا عماد ورشا مهدي ورجاء الجداوي ولقاء الخميسي وإياد نصار وإنجي المقدم وياسمين رئيس ودينا الشربيني ويسرا والداعية اٌسلامي والمنتج معز مسعود وأحمد خالد صالح وخالد أنور ونجلاء بدر وسارة التونسي ونسرين طافش وياسمين غيث وصبا مبارك.

دينا الشربيني

ظهرت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بفستان "فوشيا" لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن، "أوف شولدر" مع الشعر الكيرلي الملموم، واعتمدت مكياج خفيف وإكسسوار بسيط، ووجهت رسالة للمصورين: "هتبهدولني ولا لا.. ما بعرفش اتصور".

سماح أنور

ظهرت سماح أنور بإطلالة مفاجئة للجميع حيث ارتدت أزياء رجولية خلال إطلالتها على السجادة الحمراء واعتمدت على ارتداء بنتطال أسود وقميص أبيض وجاكيت بدلة سوداء إلا أن حزام الوسط أظهر بعضًا من أنوثتها، وجاء لوك سماح أنور جديدًا بعدما قامت بتغيير لون شعرها للأشقر، مع وضع ماكياج بسيط.

حنان مطاوع

شهد حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي أول ظهور للنجمة المصرية حنان مطاوع، بعد وضع ابنتها الأولى "أماليا" بعد زواج دام ثلاث سنوات من المخرج المسرحي أمير اليماني.

وارتدت حنان مطاوع فستانً مميزًا أظهر رشاقتها وكان الفستان طويل ذو لون برتقالي وتميز بذيل طويل، ولم يحمل أي من الرسومات وهو من استايلست مريم الخولي.

يُذكر أن مهرجان الجونة في دورته الثالثة شارك فيه 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

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