إطلالات "بلا حمالة الصدر".. موضة تغلب على نجمات الفن في "الجونة"  (بالصور)

يبدو أن خلع حمالة صدر بات موضة بين فنانات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وهو ما بدا واضحًا في إطلالات النجمات اللاتي فضلن اللجوء إلى الفساتين الجريئة.

وظهرت أكثر من نجمة على "الريد كاربت" للمهرجان بإطلالات جريئة، وفساتين دون حمالة صدر، بعضها كان لائقًا عليهن، فيما نال البعض الآخر هجومًا وسخرية، بسبب عدم مناسبة الفستان للنجمة ولشكل جسمها..

ويستعرض "البوابة" في السطور التالية أبرز الفنانات اللاتي ظهرن بدون حمالة صدر:

رانيا يوسف

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف قائمة الفنانات اللاتي ارتدين فساتين جرئية حيث ارتدت رانيا فستانًا زيتي، طويل، به فتحة "هوليوود" كشفت عن ساقها، كما ظهرت "بدون حمالة صدر".

غادة عادل

ارتدت الفنانة غادة عادل، فستانًا من الستان، أرجواني اللون، متوسط الطول، ضيق، "أوف شولدر"، كما تخلت عن حمالة الصدر.

نيكول سابا

وكذلك أطلت الفنانة نيكول سابا بفستان فضي لامع، تميَّز بكثرة فتحاته، حيث كان به فتحة من جهة الصدر، مع فتحة "هوليوود" الشهيرة التي كشفت عن ساقها وظهرت دون حمالة الصدر.

يسرا

وخطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة جريئة نوعا حيث ارتدت فستان أزرق بالكامل ذو أكمام فراشة مرصع بقطع ذهبية متهدل على الأرض يخفي حذائها، لكن كان مكشوفا عند منطقة الصدر.

شيرين رضا

أما شيرين رضا فظهرت بفستان أبيض فضفاض، على السجادة الحمراء، واتسم التصميم بالتطريز عند منطقة الصدر والأكمام، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف بألوان ترابية، وحلق طويل سيلفر من مجموعة عزة فهمي، وبدت إطلالتها دون حمالة صدر.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ الخميس الماضي ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

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